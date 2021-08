Proteggere i propri capelli da sole e mare: come prendersene cura anche in estate

Che siano lunghi, corti, lisci o ricci i capelli hanno sempre bisogno di continue cure, in particolar modo durante la stagione estiva. Continue esposizioni al sole, mare, piscine e lavaggi frequenti possano mettere a rischio la salute dei propri capelli. Noi di BrindisiReport, ci siamo recati a Ceglie Messapica, in via Apulia 21, presso il salone Luci e Ombre Parrucchieri, dove la salute dei capelli è una priorità assoluta al pari dell’estetica.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare, Ketty Demarchi, che oltre la sua esperienza pluridecennale come coiffeur, è una vera e propria esperta in cura e tutela della salute dei capelli. Ketty ha deciso di utilizzare nel proprio salone solo ed esclusivamente prodotti biologici per ogni trattamento, dallo shampoo alle maschere e persino le colorazioni. Ketty spiega nella video intervista come sia possibile prendersi cura dei propri capelli, anche in vacanze, usando prodotti biologici e come Luci e Ombre coccolano le proprie clienti.