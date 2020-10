Alzati e cammina

Quando tempestività fa rima con "salvare una vita". All'ospedale Perrino di Brindisi l'eccellenza è di casa anche al reparto di Ortopedia. Il nosocomio brindisino è secondo in Italia per numero di interventi alla frattura del collo del femore eseguiti entro 48 ore su pazienti anziani. A parlare chiaro sono proprio i numeri.

Nel 2018 gli interventi di questo tipo all'ospedale del capoluogo sono stati 195: la percentuale è del 95,98%. 115 (cioè il 95,65% sul totale) gli interventi nel presidio ospedaliero "Camberlingo" di Francavilla Fontana; 106 ( 80,84% sul totale) quelli effettuati al presidio ospedaliero di Ostuni (dati 2018 su pazienti ultra 65enni).

Lo studio, effettuato per conto del Ministero della Salute da AGENAS, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, vede appunto la sanità brindisina seconda solo a quella di San Donà di Piave, nel veneziano. Ma l'aspetto che fa da padrone in questa tipologia di interventi è la rapidità e la tempestività, che significa salvare la vita dei pazienti ultra 65enni. Lo sanno bene Maria, Pasquale e Cosima, che ci raccontano la loro esperienza di intervento in questo video-servizio.