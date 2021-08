Il 24 agosto tour del ministro Brunetta e del sottosegretario Sisto

BRINDISI - “Domani (martedì 24 agosto 2021, ndr) faremo un tour della provincia di Brindisi con il ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, e il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto". Lo annunciano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, onorevole Mauro D’Attis, e il vice commissario vicario, senatore Dario Damiani. Prosegue la nota: "Sarà l’occasione per diffondere i contenuti dei provvedimenti più significativi in tema di semplificazione e reclutamento ed il loro impatto sul tessuto economico e sociale della nostra Puglia. In particolare la semplificazione, oggi, è un processo che si coniuga con lo sviluppo: tagliare e razionalizzare i procedimenti burocratici e autorizzativi significa accrescere l’appeal di un territorio per gli investitori e per tutte le realtà imprenditoriali. Per questo, la presenza di Brunetta e Sisto domani nei vari incontri in agenda è importante per mettere al corrente i nostri operatori economici sull’assetto che si sta delineando e sull’impegno di Forza Italia in questa direzione. Insieme a noi tutti i parlamentari nazionali pugliesi, il nostro parlamentare europeo e i consiglieri regionali di Forza Italia".

Di seguito, il programma per il 24 agosto. Ore 11.30 Brindisi – bar Rosso e Nero (piazzetta Durano): conferenza stampa con i parlamentari nazionali ed europei e con i consiglieri regionali pugliesi sull’impatto che le leggi sulla semplificazione e il reclutamento avranno sull’economia pugliese e l’impegno di Forza Italia su questo; 12.30-13.00 Brindisi - Visita alla sala del capitello con l’avvocato Roberto Cavalera, capogruppo FI Brindisi e il dottor Gianluca Quarta, consigliere comunale FI Brindisi; ore 16.00 Villanova di Ostuni (Brindisi) – bar Apulia (Via Petrolla 155): partecipazione all’incontro promosso da Confindustria Brindisi “Focus su legge semplificazione”. Incontro con associazioni di categoria e sindacati; ore 19.00 Fasano – lido Mare Mosso (strada provinciale Savelletri-Torre Canne, Marina di Savelletri): aperitivo con il candidato sindaco del centrodestra, Lello Di Bari.