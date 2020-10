Abele Carruezzo nuovo coordinatore cittadino dell'Udc

Continua la riorganizzazione dell’Udc in provincia di Brindisi dopo lo svolgimento delle elezioni regionali che hanno visto impegnato il partito nella coalizione di Centrodestra. Il professor Abele Carruezzo sarà il nuovo coordinatore cittadino del Comune capoluogo e si avvarrà della collaborazione dell’ingegnere Antonio Colucci, della professoressa Silvia D’Aprile, del ragioniere Ezio Taveri e del ragionier Raffaele Atzori.

“Al professor Carruezzo – dichiara Paolo Chiantera, commissario provinciale di Udc Brindisi - i ringraziamenti del partito per aver accettato di mettere a disposizione della nostra realtà la sua esperienza e conoscenza dei problemi in materia portuale la cui risoluzione sono l’unica possibilità di rilancio del nostro tessuto economico e sociale. Il suo contributo sarà importante nel dibattito con le altre forze politiche e nel confronto con le parti sociali per la ricerca delle soluzioni ai problemi della nostra città”.

“Il geometra Giuseppe Nardelli, al quale va il ringraziamento per il contributo fornito in occasione del periodo elettorale – conclude Chiantera - affiancherà il commissario provinciale unitamente al consigliere nazionale del partito, dottor Natale Ostuni”.