Ballottaggi, l'affluenza finale: a Brindisi netto calo rispetto al primo turno

BRINDISI - Le urne del ballottaggio si sono chiuse alle ore 15 e lo spoglio è immediatamente iniziato. Nelle prossime ore si conosceranno i nuovi sindaci di Brindisi e Carovigno. Nel capoluogo si registra un' affluenza un’affluenza finale pari al 43,81 percento, con un calo del 14 percento rispetto all’affluenza del primo turno (67,65 percento). Molto più contenuto il calo a Carovigno, dove il 61,23 percento degli aventi diritto è andato a votare al ballottaggio: circa il 6 percento in meno rispetto al primo turno (68,73 percento).

L'affluenza alle ore 23

Alle ore 23, a Brindisi l’affluenza alle urne è pari al 32,92 percento: il 10 percento in meno rispetto al 42,49 percento del primo turno. Resta invariato il divario già rilevato alle ore 19. A Carovigno l’affluenza alle urne è invece pari a 45,37 percento, rispetto al 51,26 percento del primo turno.

L'affluenza alle ore 19

Sia a Brindisi che a Carovigno prosegue il trend al ribasso dell’affluenza alle urne. L’andamento si sta consolidando soprattutto a Brindisi, dove alle ore 19 è andato a votare il 24,46 percento degli aventi diritto, rispetto al 34,67 del primo turno. Meno marcato il calo a Carovigno, dove alla stessa ora si registra un’affluenza del 32,58 percento, rispetto al 39,50 del primo turno. Il prossimo dato sarà rilevato alle ore 23.

L'affluenza alle ore 12

Stando alle prime proiezioni fornite dalla prefettura, alle ore 12:00 di oggi (domenica 28 maggio), il numero dei votanti è in calo rispetto al turno precedente. A Brindisi ha votato il 12,05 percento degli aventi diritto, rispetto al 15,29 dello scorso 14 maggio. A Carovigno, invece, si è recato ai seggi il 14,74 percento degli elettori, rispetto al 15,07 di due settimane fa.

Per le elezioni comunali si è votato già il 14 e il 15 maggio scorsi in otto Comuni della provincia di Brindisi. Sei sindaci sono stati eletti. Il ballotaggio è previsto solo nei Comuni aventi popolazione superiore ai 15 mila abitanti, qualora un candidato non superasse il 50 per cento dei voti. A Ostuni i candidati erano solo due, l'ha spuntata Angelo Pomes. A Francavilla Fontana i candidati erano tre, ha vinto Antonello Denuzzo, il sindaco uscente, al primo turno. Negli altri quattro Comuni chiamati al voto (Oria, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna) era previsto il turno unico. Mancano dunque all'appello, come detto, Brindisi e Carovigno.

La situazione a Brindisi

Il candidato di centro-sinistra a Brindisi è Roberto Fusco (13.579 voti, 33,32 per cento al primo turno). Quello di centro-destra è Giuseppe Marchionna (17.933 voti, 44 per cento al primo turno). I due candidati sindaco non hanno raggiunto alcuna intesa con gli altri due candidati che si erano presentati al primo turno: l'ex primo cittadino Riccardo Rossi e Pasquale Luperti. Ci sarebbe stata un'interlocuzione fra il fronte dell'ex sindaco e lo schieramento guidato da Fusco (sostenuto, tra gli altri, da Pd e Movimento 5 Stelle), entrambi nell'area del centro-sinistra, che però non ha portato a nulla di concreto. Nessun accordo anche nell'area di centro-destra, in cui rientrano gli altri due candidati Marchionna (a capo di una coalizione di cui fanno parte Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega) e Luperti.

La situazione a Carovigno

A Carovigno si sfidano al ballottaggio l'ex sindaco Massimo Lanzilotti e Vincenzo Radisi. Nella sfida a quattro del primo turno, Lanzilotti ha ottenuto il 37,4 percento delle preferenze (3.796 voti), mentre il secondo ha preso il 36,69 dei voti (3.441 schede a suo favore). Molto più staccati i candidati espressione del centro-destra (Francesco Lotesoriere, 22,71 percento) e del centrosinistra (Salvatore Ancora, 5,99 percento). Anche a Carovigno non si è giunto ad alcun apparentamento con gli altri due candidati sindaco.