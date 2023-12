Cambio di casacca nella maggioranza: Miceli lascia il Pri e passa alla Lega

BRINDISI – Cambio di casacca fra le file della maggioranza guidata dal sindaco Giuseppe Marchionna. Il consigliere comunale Alessandro Miceli lascia il gruppo consiliare del Pri per passare in quello della Lega.

La segreteria cittadina e il gruppo consiliare del Pri comunicano attraverso una nota stampa di aver appreso “in modo del tutto informale della decisione del consigliere Miceli di aderire ad una formazione politica diversa dal Pri”

“Siamo certi che il consigliere comunicherà le ragioni di questa scelta – si legge nel comunicato -. senz’altro nobili, in occasione della prossima seduta del consiglio comunale”. “Al consigliere auguriamo di realizzare finalmente - concludono i repubblicani - il proprio progetto di vita nella convinzione che continuerà a fornire il consueto contributo al dibattito consiliare ed ai lavori delle commissioni consiliari”.

Nel comunicato non si fa riferimento al gruppo in cui è trasmigrato Miceli. Da quanto appreso si tratta della Lega, che finora era rappresentata nell’assise dal solo Ercole Saponare. Per quanto riguarda il gruppo del Pri, invece, restano la capogruppo Veronica Mastrogiacomo e il presidente del consiglio comunale, Gabriele Antonino.

Un paio di settimane fa si era registrata l’adesione al gruppo di Fratelli d’Italia da parte di Raffaele De Maria, che era stato eletto fra le file della Casa dei Moderati.