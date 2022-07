Brindisi: Alessio Carbonella nuovo presidente del consiglio comunale

BRINDISI – Alessio Carbonella è il nuovo presidente del consiglio comunale di Brindisi. Eletto nella lista del Pd e passato successivamente al gruppo di Italia Viva, Carbonella, dopo quattro anni di consiliatura, subentra al dimissionario Giuseppe Cellie, le cui dimissioni erano state precedute da quelle del suo vice, Massimiliano Oggiano. Carbonella ha ottenuto 19 voti. Sette voti sono andati invece al consigliere d’opposizione Luciano Loiacono (Idea), nuovo vice presidente. Infine tre preferenze all’esordiente Valeria Puca, che insieme a Pierpaolo Strippoli comporrà il gruppo del Movimento 5 stelle, a seguito delle dimissioni rassegnate dai consiglieri dimissionari Gianluca Serra e Tiziana Motolese.

La seduta, presieduta inizialmente dal consigliere anziano Pierpaolo Le Grazie (terzo consigliere del Movimento 5 stelle), si è aperta proprio con le surroghe di Serra e Motolese, cui sono subentrati i primi dei non eletti della lista dei pentastellati. La Puca ha ringraziato Serra e Motolese “per aver condiviso quattro anni in questa assise e nelle commissioni consiliari, sempre improntati sul rispetto reciproco e sul riconoscimento di ruoli e sensibilità”. La neo consigliera ha spiegato di sentire la responsabilità di “riavvicinare la città alla politica locale” e di lavorare con “costanza e determinazione, seminando bene ogni giorno fino alla fine del nostro mandato”.

“Abbiamo casacche politiche diverse – dichiara Strippoli nel suo intervento - ma siamo accomunati dall’amore per Brindisi”. Strippoli ha chiarito il ruolo di “attenti e rigorosi controllori dell’operato della maggioranza” dei consiglieri pentastellati. Rimarcando come ogni divergenza possa diventare occasione di confronto collaborativo. “Non saremo il sassolino che blocca ingranaggio - dichiara - ma olio che lo lubrifica”. Nel rivolgere il suo saluto ai due consiglieri, Rossi ha espresso l’auspicio che “si trovino punti di convergenza su alcune delle questioni da portare avanti nella prossima legislatura”.

Dopo una sospensione della seduta chiesa da Ercole Saponaro (Lega), i lavori sono ripresi con l’elezione di presidente e vicepresidente. Nel fare i ringraziamenti di rito, Carbonella ha dichiarato di essersi sentito “lusingato” quando è stato fatto il suo nome”. Il neo presidente ha inoltre detto di essere “contento di avere come vice Luciano Loiacono”, che potrà coadiuvarlo “in maniera decisa”. Infine l’auspicio di instaurare un “rapporto franco e sincero con tutti i consiglieri per il bene della città”.

Luciano Loiacono ha assicurato che da parte sua vi sarà “piena collaborazione con il presidente Carbonella”. “Potrà contare su di me - dichiara Loiacono - in qualsiasi momento. Il mio sarà un lavoro trasparente, come ho cercato fin qui di fare per tutti quanti. Ringrazio tutti i consiglieri per il buon senso avuto nell’individuazione della persona”.