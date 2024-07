Giunta ancora incompleta e senza deleghe: occhi puntati su Fratelli d'Italia

BRINDISI – Tutti gli occhi sono puntati su Fratelli d’Italia. Nella giornata di oggi (giovedì 18 luglio) è in programma una riunione del partito, che dovrà proporre al sindaco Marchionna un nome maschile e uno femminile per gli unici due posti ancora vacanti in giunta. Riusciranno le varie anime del partito a trovare l’intesa e a rompere uno stallo che va avanti da settimane? Di certo per il primo cittadino sarebbe provvidenziale chiudere il cerchio sull’esecutivo alla vigilia del consiglio comunale in programma nella giornata di domani, quando si discuterà di mozioni, variazioni di bilancio, modifiche ai regolamenti e degli immancabili debiti fuori bilancio.

C’è da aspettarsi anche un intervento del primo cittadino sulla crisi politica che si è aperta un mese fa, quando 18 consiglieri comunali su 20 (sindaco escluso) gli hanno chiesto di revocare le deleghe assessorili. Il tira e molla sulle nomine è andato avanti fino a venerdì scorso, quando Marchionna ha varato la nuova giunta, confermando solo Livia Antonucci (Bilancio) e Daniela Maglie (Affari Legali). Poi le new entry Ercole Saponaro (Lega), Mario Scioscioli (Casa dei moderati), Cosimo Elmo (Forza Italia), Caterina Cozzolino (Forza Italia), Teodoro Scarano (lista del sindaco). Due caselle sono state lasciate libere per Fratelli d’Italia, mentre il Partito repubblicano manterrà la presidenza del consiglio, con Gabriele Antonino.

Il caso FdI

Per il giorno successivo il sindaco attendeva da FdI due proposte, nel rispetto della parità di genere, ma il segretario provinciale del partito, Luigi Caroli, a causa di una “svista” sulle quote rosa, gli ha ha fatto i nomi di due uomini esterni al partito. Si tratterebbe, stando ad alcune indiscrezioni, di Emiliano Giannoccaro e Nicola Narcisi. Nel frattempo questi nomi sono stati “bruciati”, ma non è dato sapere se sia stata raggiunta un’intesa sulle ulteriori nomine da proporre al primo cittadino.

Trovare la quadra pare sia non semplice, anche in considerazione del peso delle deleghe affidate ai due esponenti del partito ormai esautorati dalla giunta. Ossia il vicesindaco Massimiliano Oggiano (Urbanistica) e Antonio Pisanelli (Servizi sociali), anche se non è chiaro se quest’ultimo sia definitivamente fuori dai giochi. Quello delle deleghe, del resto, sarà un altro nodo da sciogliere per il sindaco, che finora si è limitato a nominare gli assessori, senza affidare alcun compito.

Le surroghe in consiglio comunale

Gli assetti e gli equilibri nel centrodestra, insomma, sono delicati. Ed è da capire se le surroghe che saranno formalizzate domani possano avere effetti sulla tenuta della maggioranza.

Gli avvicendamenti sono quattro. Fra le file della Lega, Lidia Penta, dopo la revoca dell’incarico assessorile, entrerà in consiglio comunale al posto del capogruppo Ercole Saponaro, approdato in giunta. Accadrà la stessa cosa anche in Forza Italia, dove l’ex assessora Ernestina Sicilia subentrerà al neo assessore Cosimo Elmo. Sempre in Forza Italia, Maria Ciaccia subentrerà a Caterina Cozzolino.

L’avvicendamento più interessante è quello riguardante la Lista del sindaco, dove Lorenzo Guadalupi siederà al posto di Teodoro Scarano. Va ricordato che Guadalupi, nel 2018, fu eletto con il Pd, nello schieramento di centrosinistra guidato dal sindaco Riccardo Rossi. Poi lasciò i democratici per approdare in Italia Viva, defilandosi dalla maggioranza. Nel 2023 si è candidato nella lista del sindaco, come esponente del partito di Matteo Renzi. Domani confermerà l’adesione alla lista Marchionna, già rappresentata da altri due consiglieri, o si dichiarerà indipendente? È uno degli interrogativi che incombono sul centrodestra.

