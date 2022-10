Mesagne, consiglio comunale: Amedeo Greco subentra a Pompeo Molfetta

MESAGNE - Sarà Amedeo Greco a occupare lo scranno del consiglio comunale di Mesagne lasciato vacante dal dimissionario Pompeo Molfetta (Movimento Libero e progressista), ex sindaco, che ha rinunciato all'incarico lo scorso 27 settembre. Il neo consigliere ha incontrato nella mattinata di oggi (mercoledì 5 ottobre) il sindaco Toni Matattelli. "Rivolgo ad Amedeo Greco il mio benvenuto in consiglio comunale - afferma Matarrelli - augurandogli buon lavoro, e saluto e ringrazio per l’impegno fin qui profuso il consigliere dimissionario dott. Pompeo Molfetta".