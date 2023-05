Amministrative 2023: appuntamento con Fitto, Donzelli e Gemmato

BRINDISI - In vista delle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, continuano gli appuntamenti elettorali. Sabato 6 maggio appuntamento con il ministro Raffaerele Fitto. Lunedì 8 maggio con l'onorevole Donzelli e il sottosegretario Gemmato.

Sabato 6 alle 17.30 il ministro Fitto sarà a Carovigno al Castello Dentice di Frasso per una convention sullo sviluppo del turismo con investitori internazionali che ho organizzato per il candidato sindaco Lotesoriere.

Lunedì prossimo, 8 maggio, il responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, onorevole Giovanni Donzelli, sarà in Puglia per un tour elettorale, prima tappa dell’on. Donzelli, che sarà accompagnato dal sottosegretario alla Sanità e coordinatore regionale di FdI, onorevole Marcello Gemmato. Questi in dettaglio gli appuntamenti: Ostuni, ore 17.30 Incontro con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Antonella Palmisano (comitato elettorale FdI, via Di Vittorio, 11/13).

Carovigno: ore 18.30 incontro con il candidato sindaco, Francesco Lotesoriere, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (gazebo in località Iannozza); Francavilla Fontana: ore 19.30 Incontro con il candidato sindaco, Michele Iaia, i candidati consiglieri e i simpatizzanti di FdI (comitato elettorale del candidato sindaco, via Regina Elena);

Brindisi ore 20.30 manifestazione elettorale con i candidati consiglieri e simpatizzanti di FdI, parteciperà anche il candidato sindaco Pino Marchionna (Terrazza Palazzo Virgilio, corso Umberto I).