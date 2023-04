"Due priorità: far riavvicinare i cittadini alle istituzioni e fermare la 'fuga' dei giovani"

BRINDISI - La sua candidatura è stata travagliata, ma Giuseppe Marchionna non si scompone. E fissa le sue priorità in caso di successo alle Amministrative brindisine di questa primavera 2023: far riavvicinare i cittadini alle istituzioni e fermare l'emorragia di forze giovani che abbandonano il capoluogo adriatico. Marchionna, già sindaco socialista della Brindisi dei primi anni '90, è appoggiato da una coalizione di cui fanno parte Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Pri, Casa dei moderati (Udc - Brindisi Idea 2030) e la lista Marchionna sindaco. Questa è l'ultima intervista ai candidati sindaco a Brindisi in vista delle prossime elezioni.

Lei è già stato sindaco. Come è cambiata la campagna elettorale in questi anni?

"La trovo profondamente cambiata, non solo perché è cambiata la società civile italiana, ma anche la politica. E poi c'è l'irruzione dei social media: è la comunicazione istituzionale e politica che è cambiata. Questo in rapporto ai cittadini e alla possibilità di far giungere loro in maniera quanto più puntuale programma, idee e ispirazioni di fondo. Poi è cambiata anche in riferimento alle modalità con cui i partiti stessi si rapportano alle istituzioni. Nel '90 non c'era ancora l'elezione diretta del sindaco, per esempio".

Come può mettere a frutto la sua esperienza nella pubblica amministrazione?

"Ho il profilo, definiamolo così, di manager d'azienda, abituato cioè a definire un quadro della situazione ex ante, per valutare criticità e punti da valorizzare, per poi intervenire sulle varie questioni che da questa analisi preliminare emergono. E' possibile trasportare questo ragionamento all'interno di una istituzione pubblica: si tratta di identificare da un lato le questioni più urgenti, di maggiore criticità per i cittadini, dall'altro di attrezzare la macchina comunale nel suo complesso nel rispondere nel migliore dei modi a queste necessità che vengono avanti in maniera chiara ed evidente".

Lei è stato sindaco in quota Psi. Come mai adesso si candida col centro-destra?

"Io sono stato segretario, consigliere, assessore, sindaco per il Partito Socialista, si era all'interno del pentapartito. Questa era la prima Repubblica. Poi c'è stata la seconda, nella quale sono scomparsi i partiti storici. Io mi sono candidato nel 2002 con Forza Italia, poi ancora nel 2004, con il nuovo Psi, a sostegno del candidato sindaco di centro-destra Mennitti. Io continuerò a essere socialista, in base alle mie convinzioni, sono un riformista. E non vedo questo aspetto entrare in collissione con l'alleanza che mi sostiene. Poi, il programma mi soddisfa molto. Inoltre, a mio modo di vedere, questa contrapposizione tra destra e sinistra è dottrinale. Non trovo delle clamorose differenze, a livello nazionale, nell'azione di governo. I Cinque Stelle stessi erano alleati con la Lega, nel primo governo Conte".

E' una coalizione variegata. Vede rischi di governabilità?

"Secondo me assolutamente no, non fosse altro perché, come ha detto l'onorevole Gemmato (segretario regionale Fdi, ndr), la mia candidatura sarà stata anche travagliata, ma, se poi è emersa, come ha detto lui, è emersa perché era la migliore. Raccolgo un grosso feeling da chi mi è accanto in coalizione".

Lei è stato il sindaco dell’accoglienza. Alcuni esponenti della sua coalizione hanno organizzato delle manifestazioni contro l'apertura di un centro per l'accoglienza di giovani minori. Su questo tema non potrebbero registrarsi delle divergenze?

"Io da questo punto di vista sono netto e schietto: il ragionamento va calato nelle realtà pratiche e concrete, non bisogna parlare per 'etichette'. Qui parliamo di Amministrative. Queste forze politiche, che rispondono anche a direttive nazionali, si sono ritrovate su progetti concreti per la città. Queste stesse forze saranno responsabilizzate da un ruolo di governo locale e di conseguenza quel tipo di manifestazioni - che ragionevolmente si possono inquadrare in un'attività politica tipica delle forze di opposizione - non avranno ragione d'essere. Di una cosa sono certo: qualora il Comune e la città di Brindisi dovessero essere chiamati a fronteggiare un'intervento di accoglienza, bene, in questo caso noi sicuramente non ci sottrarremmo".

Lei è stato anche vice di Consales. Come ha trovato la macchina amministrativa?

"Intanto, la quantità di forza lavoro è drammaticamente diminuita. E poi, come dappertutto in Italia, ha subito un consistente invecchiamento, con piuttosto scarsi ricambi generazionali. Ciò si inscrive nella parabola complessiva del nostro Paese. Abbiamo bisogno da un lato di aggiornare per quanto possibile i nostri dipendenti, tutti, dall'altro c'è necessità di motivarli attraverso dei meccanismi incentivanti collegati alle performance realizzate. Il Comune ha l'obiettivo di soddisfare standard minimi di resa di servizi in funzione delle tasse che i cittadini pagano. Io chiamerò a rapporto le esigue risorse umane del Comune per dire 'questa è una battaglia per la città'. Cercherò di motivarli in tutte le maniere".

In caso di elezione, qual è l'urgenza per Brindisi a suo avviso?

"Il primissimo fronte è quello di ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, rapporto che mi sembra ammalorato. In tutti gli incontri, noto che i cittadini non si fidano delle istituzioni, che non si fidano della politica. Altro obiettivo di questa campagna elettorale: ridurre l'astensionismo. Da questo punto di vista, con il contributo dei miei alleati, voglio introdurre un concetto nuovo: quello della democrazia deliberativa, quello per la quale vengono definiti, individuati, organizzati, anche regolamentarmente, degli istituti specifici attraverso i quali l'Amministrazione chiede giudizi, sostegni, suggerimenti a una rappresentazione qualificata della cittadinanza, per poter interloquire con la stessa. Questo, per non chiudersi nella torre d'avorio, per non dimenticare i problemi dei cittadini".

Un'altra urgenza che lei ha individuato?

"Occorre dedicare un'attenzione particolare nei confronti dei giovani, perché questa città negli ultimi cinque anni ha dovuto subire la diminuzione di popolazione giovanile nell'ordine di mille unità all'anno. Sia perché non siamo una sede universitaria qualificatissima, sia perché si abbandona la città per mancanza di occasioni occupazionali. Manca il lavoro, anche quello non qualificato. Occorre un'inversione di tendenza. L'attenzione verso i giovani sarà straordinaria, da parte nostra. L'Amministrazione che immagino deve essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di assistenza, aiuto, accompagnamento".

Come agire per invertire questa tendenza?

"Partiamo da un'ottima dotazione infrastrutturale, accompagnata dalla posizione geografica eccellente. Brindisi deve essere destinazione di investimenti per settori strategici e d'eccellenza come le nuove tecnologie, la transizione ecologica, la logistica integrata. Rappresentano un'inversione di tendenza rispetto al triste e lento declino che stiamo subendo da qualche anno. Poi, sono una possibilità seria per stroncare l'emorragia di giovani risorse che abbandonano la città. Il punto vero è avere una visione complessiva della città e, soprattutto, del suo posizionamento all'interno della competizione tra territori per attrarre investimenti innovativi e produttivi".

Infine, se si pensa a Brindisi, si pensa al suo porto.

"Brindisi è nata intorno al porto interno. Nel momento in cui il grosso del traffico traghetti è stato spostato da qui a Bari, il porto interno sembra il mar Morto, con tutta la parte prospiciente che è sempre di una bellezza incomparabile, ma per nulla vissuta. Questa problematica dobbiamo porcela, perché parliamo del cuore pulsante della città. Dobbiamo rivitalizzare il porto interno, altrimenti non riusciremo a sviluppare alcun intervento di riqualificazione urbana, di riorganizzazione dei servizi e delle produzioni che possiamo offrire come città".