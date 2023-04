"La nostra proposta: una nuova classe politica che cambi e rilanci la città"

BRINDISI - Alla fine, complice il "duello" per la scelta del candidato sindaco del centro-destra, Pasquale Luperti ha scelto di correre da solo e di essere lui il candidato. Ad appoggiarlo, ci pensano due liste, Movimento Regione Salento e Uguaglianza cittadina. Luperti rivendica la propria scelta in autonomia, contrapponendosi ai due esponenti di centro-sinistra (Rossi e Fusco), ma soprattutto a Giuseppe Marchionna. In questa terza intervista ai candidati sindaco di Brindisi, Luperti spiega come è maturata la sua scelta e qual è la sua idea di futuro per il capoluogo adriatico.

Cosa l'ha spinta a tornare in campo dopo anni di assenza dal mondo istituzionale?

"Mi piace molto la politica attiva e amo la mia città. Il percorso iniziale era diverso, la mia candidatura a sindaco non era prevista. Poiché il progetto Marchionna non ci ha mai convinto, in molti mi hanno chiesto di prendere una decisione e di candidarmi a sindaco in prima persona. E' stato bellissimo veder nascere due liste. Io ho fatto politica, conosco chi si candida con Marchionna, preferisco starne lontano".

Quindi, se il candidato di centro-destra fosse stato Guadalupi, lei sarebbe stato in quell'area?

"Chiaramente sì, ma era un progetto diverso. Con un giovane candidato, con idee differenti, con un'esperienza politica diversa dagli attori del centro-destra attuale. Per me Marchionna è un camaleonte della politica. E poi questa città ha bisogno di altro, di forze fresche e nuove".

Però anche lei ha fatto parte di una Giunta, quella Consales, non propriamente di centro-destra, anzi.

"Ma il punto non è chi è stato nell'Amministrazione Consales. E' la sua visione della politica che non mi convince. Io ho un percorso politico differente, con idee differenti. Ho un'idea di città che, secondo me, non è quella della coalizione di centro-destra. La mia esperienza politica di sei anni mi ha fatto maturare una consapevolezza diversa. Scelgo io con chi condividere un percorso politico".

Ecco, perché ha scelto il Movimento Regione Salento?

"Innanzitutto, per lo spirito di libertà. Paolo Pagliaro non ci ha mai dato imposizioni. La politica è libertà, è stare vicino alla gente. Io non credo più nei 'colori' politici. Basta vedere quello che succede in Regione: io penso all'ex candidato presidente di centro-destra della Regione che ora è assessore alla regionale alla Sanità (il riferimento è a Rocco Palese, ndr). Vorrei fare qualcosa per la mia città, per i nostri ragazzi. Se siamo bravi a trasmettere un senso di novità e a trasmettere fiducia alla gente, potremo essere ricordati come gli uomini del cambiamento".

Per cambiare una città occorre avere una macchina amministrativa efficiente. Brindisi ce l'ha?

"Da questo punto di vista, vanno cambiati e migliorati tanti aspetti. Spesso la politica si prende colpe che non ha, ma il problema è nella macchina amministrativa. Poi, ovviamente, la linea la deve dettare la politica. E' questo che è mancato, anche all'Amministrazione Rossi. Bisogna avere il coraggio di decidere, senza rimandare. Chi farà il sindaco da maggio si andrà a scontrare, secondo me, con tanti problemi".

La sua coalzione in cosa si distingue dalle altre forze?

"Innanzitutto, si distingue per chi la compone. Sono volti nuovi, tranne Giuseppe De Maria e Umberto Ribezzi. Se avremo la fiducia, saremo liberi da ogni condizionamento. Noi molto presto faremo i nomi dei nostri assessori in caso di vittoria, dei primi cinque. Se saremo premiati e andremo al ballottaggio, faremo il nome dei restanti".

Quando era assessore all'Urbanistica, aveva una determinata idea di sviluppo della costa. E' ancora valida?

"Il progetto di recupero della costa è ancora valido. Io sono stato molto rigido a livello ambientale, per salvaguardarla. E' il primo atto di una Amministrazione, per me. Poi va rilanciata, con il recupero delle masserie, dell'esistente. Il turismo stesso è cambiato in questi anni, bisogna adeguarsi. All'epoca realizzammo il progetto delle barriere soffolte, per il quale l'Amministrazione Rossi ha chiesto il finanziamento. Quelle sono essenziali per i nostri 18 chilometri di costa. E poi c'è Torre Guaceto, brand conosciuto in tutto il mondo. Inoltre, bisogna fare dei bandi per rilanciare gli immobili. Gli stabilimenti balneari vanno adeguati tutti alle normative".

Qual è la vostra proposta per Brindisi?

"Chiediamo fiducia per rendere Brindisi aperta a tutti, diversa, viva, una città dove non ci siano più ostacoli. Dove, sempre nel rispetto delle norme, ci sia una burocrazia più snella, per un cambiamento. La zona industriale va valorizzata. Adesso ci sono questi campi fotovoltaici realizzati per far risparmiare coloro che hanno fatto danni, per risparmiare i soldi delle bonifiche. Poi, abbiamo la fortuna di avere un bellissimo porto naturale. Il centro cittadino andrebbe pensato diversamente. Dobbiamo avere una visione chiara, per attrarre investimenti. Quindi, dobbiamo decidere cosa fare del nostro centro cittadino. E del litorale, che va sviluppato a livello turistico. Questa città ha tante potenzialità, è venuto il momento di prendere delle decisioni chiare e di realizzarle".