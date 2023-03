Amministrative 2023: il Centrodestra lavora sul programma per il miglior progetto di città

BRINDISI - Continuano le riunioni tra i coordinatori cittadini dei partiti e movimenti del centrodestra a Brindisi. L’ultima ieri sera, giovedì 9 marzo, a cui hanno partecipato la coordinatrice di Fi Livia Antonucci, il coordinatore della Lega Ercole Saponaro, il commissario cittadino di Fdi Cesare Mevoli, il coordinatore di Idea Claudio Niccoli ed il coordinatore cittadino Udc Abele Carruezzo.

"Ci siamo riuniti per discutere ancora sulla bozza di programma che stiamo arricchendo ed integrando per rendere ancora più credibile il nostro progetto. Non vogliamo scrivere un libro dei sogni, ma una serie di attività politiche per un nuovo volto della città. Una città che merita di essere liberata da una gestione amministrativo-politica fortemente ideologizzata e priva di una visione globale di città. E proseguono i coordinatori 'continuiamo a lavorare quindi sui contenuti del programma che punterà al rilancio di Brindisi".