"Il nostro obiettivo è creare una rete che vada a realizzare lo sviluppo della città"

FRANCAVILLA FONTANA - Da vicesindaca a sfidante del primo cittadino uscente: la parabola di Maria Passaro passa dall'accordo tra la maggioranza Denuzzo e il Pd a Francavilla Fontana. Lei, assieme ad alcuni compagni di strada che pure hanno fatto parte del progetto politico di Città Futura, il progetto vincente nel 2018, non ci sta e lancia la propria candidatura come alternativa. Qui vengono analizzate le sue proposte e le sue idee per Francaivilla. Ad appoggiare la candidatura di Maria Passaro ci pensano Azione, Libera Francavilla e Passaro sindaco - La città di tutti. Questa è l'ultima intervista dedicata agli aspiranti primi cittadini in vista delle Amministrative 2023.

Lei ha rotto con Denuzzo per l'ingresso del Pd. Ci sono altre motivazioni?

"E' semplicistico dire 'ingresso del Pd'. Noi nel 2018 nasciamo in discontinuità con l'Amministrazione Bruno (targata Pd, ndr). Poi, facciamo un percorso determinato. Abbiamo avuto una visione completamente differente di città. Tutto ciò che abbiamo realizzato non è stato condiviso da quella forza politica, anzi abbiamo subito dure contestazioni, situazioni di tensione verbale. A due mesi dal voto abbiamo scoperto - senza aver avuto un percorso costruttivo - che questa alleanza era cosa fatta. In tre abbiamo deciso di dimetterci, abbiamo detto 'no' a questa alleanza di calcolo. Dovevamo invare un messaggio alla città: non potevamo andare a casa dopo cinque anni di duro lavoro. Abbiamo voluto lanciare un messaggio di coerenza, perché la politica non è solo compromesso".

Comunque lei è stata vice per diversi anni, come reputa l'esperienza conclusa?

"La mia esperienza amministrativa la reputo positiva, con le mie deleghe assessorili alle Politiche sociali, ai Servizi sociali e alle Politiche abitative. Con il Covid abbiamo affrontato un periodo difficilissimo. Siamo state una delle poche città d'Italia che, nell'immediatezza, ha realizzato un presidio per la distribuzione alimentare, per circa 2 mila famiglie. Ci siamo concentrati sul disagio sociale, anche oltre la pandemia. Abbiamo sostenuto gli affitti delle famiglie più fragili. E' stata molto importante la Consulta dei diritti delle persone con disabilità, seguita da spazi integrativi di inclusione. Ritengo importante anche il progetto, realizzato con Arca Nord, per otto appartamenti, nella zona periferica della Peschiera, ad alto efficientamento energetico, dedicati a famiglie delle fasce più deboli. Comunque, senza fare un elenco di tutto ciò che abbiamo fatto, dico che di positivo c'è stato molto, ma ci sono ancora criticità da affrontare. Se dovessi fare una critica all'Amministrazione uscente, è la mancanza di dialogo serrato con i cittadini".

E quali sono per lei le criticità?

"Parto dal mio programma e da quanto mi dicono i cittadini: le criticità riguardano la gestione dei rifiuti, la Tari, la pulizia delle strade e il verde pubblico. E poi c'è il problema della mobilità, del traffico. L'errore di alcune deleghe assessorili è stato quello di 'piantare le bandierine'. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, per esempio, andava realizzata sì, ma non a tutti i costi. Alcuni interventi bisogna realizzarli, ma calandosi nella realtà. Penso alla viabilità e ai parcheggi, problemi molto sentiti. Per quanto riguarda i rifiuti, manca una nuova gestione: l'appalto è scaduto da quattro anni e nel consorzio dei Comuni non si è riusciti a realizzarne uno nuovo. Bisogna battere i pugni e, se non ci sono le condizioni, uscire da quel consorzio. Anche perché i cittadini pagano una tassa abbastanza alta, eppure non si vedono risultati apprezzabili".

Le vostre soluzioni?

"Bisogna intervenire sulla gestione dei rifiuti con una rimodulazione e con la previsione delle isole ecologiche. Abbiamo previsto delle isole interrate, per risolvere l'occupazione di suolo pubblico dei contenitori di rifiuti delle attività commerciali. Prevediamo l'istituzione di un ufficio ambientale, che al Comune manca, e l'ausilio delle guardie ambientali, sia per il controllo dell'appalto, sia per contrastare l'abbandono dei rifiuti. Dobbiamo salvaguardare il decoro urbano. Per quanto riguarda la viabilità, abbiamo pensato a dei parcheggi multipiano tra la stazione ferroviaria e la fiera. Lì si può creare un parcheggio di interscambio, anche con i bus che arrivano dai vari paesi limitrofi, in quanto Francavilla è raggiunta da molti studenti. Anche nella zona nord, nei pressi dell'ospedale, abbiamo previsto un altro parcheggio. La mobilità deve adeguarsi alla conformazione della città, non va imposta a tutti i costi".

In conclusione, qual è la chiave di volta del vostro programma per Francavilla?

"Francavilla è una città che ha tantissime potenzialità, a mio avviso inesplorate. I vari settori sono collegati: quando parliamo di politiche sociali, di turismo, di lavoro, tutto si unisce. Secondo me fino ad oggi non c'è stata una identificazione degli elementi che caratterizzano la città. Occorre collegare il patrimonio artistico e architettonico con, ad esempio, il valore della terra, dei prodotti autoctoni, o con le tradizioni della banda musicale, della cartapesta, delle luminarie. Vogliamo far diventare Francavilla 'la città di...' e dare lustro alla nostra identità. Poi occorrre programmare, valorizzare, promuovere le nostre origini, la nostra cultura e la nostra storia. Si deve creare una rete che vada a realizzare lo sviluppo della città, portando lavoro, la crescita delle associazioni, i laboratori per i giovani, il turismo. E' tutto un percorso, che va realizzato tra diversi settori che appaiono separati, ma sono tutti collegati. Vogliamo dare un'identità a Francavilla, per lo sviluppo, la crescita e il lavoro".