"La città va collegata al resto del mondo e deve tornare a rivestire un ruolo centrale"

FRANCAVILLA FONTANA - Il centro-destra prova a riprendersi Francavilla Fontana: la città è stata per anni una roccaforte di quell'area politica. Adesso tocca al candidato sindaco Michele Iaia provare a invertire la rotta degli ultimi anni. La scelta è stata tribolata, si sono registrate frizioni nell'area. Alla fine ad appoggiare Iaia ci pensano Forza Italia, Fratelli d'Italia, Insieme e Unione di centro. L'aspirante primo cittadino analizza, dal suo punto di vista, il recente passato amministrativo a Francavilla e propone le proprie idee. Questa è la seconda delle tre interviste dedicate ai candidati sindaco a Francavilla Fontana in vista delle elezioni amministrative 2023.

Come si è arrivati alla sua candidatura?

"Abbiamo fatto un lavoro di riattivazione di canali di interlocuzione con i vari soggetti del mondo del centro-destra, sia liste nazionali che realtà civiche di area. Abbiamo ricominciato a incontrarci, perché i due anni di pandemia hanno interrotto questo lato dell'attività politica. Ci siamo ritrovati per parlare, per rimettere in piedi un progetto che non fosse solo elettorale. Questo confronto si è trasferito anche su altri tavoli, provinciali e regionali. Quindi si è giunti alla sintesi della candidatura a sindaco della mia persona. E siamo partiti, non c'era tempo da perdere".

Come ridare centralità politica al centro-destra francavillese?

"La fiducia dell'elettorato la si riacquista attraverso un dialogo forte, attraverso il connettersi con il territorio e le istituzioni sovra-ordinate. Ecco perché il mio slogan è "in sintonia", con Francavilla e i francavillesi e con un Governo rispetto al quale abbiamo una corrispondenza politica e programmatica, di azione di governo che ci consentirà di fare bene nella città e di assicurare a Francavilla delle azioni che sono mancate in passato, poiché non c'è stata l'interlocuzione con organismi sovra-ordinati. Cercheremo di rimettere in sesto alcune criticità".

I suoi sfidanti vengono entrambi dal progetto Città Futura. Cosa vi differenzia da loro?

"La nostra differenza sta nella volontà, attraverso il ripristino del dialogo con la città, di generare occasioni di sviluppo. Penso ad esempio al completamento della zona industriale, che dal 2014 non è stata completa nonostante varie occasioni. Rischiamo oggi che la Zes possa essere delocalizzata, proprio per questa ragione, e lo dice la commissaria. Non c'è un'attenzione di sistema rispetto alle nostre vocazioni: il piccolo artigianato, il commercio, l'agricoltura. Sono stati fatti solo interventi di marketing, peraltro poco riusciti. Non si è mai parlato di uno strumento che possa mettere in relazione il commercio con il piccolo artigianato. Anche lo stesso sviluppo urbanistico della città: sono tutti temi che devono essere messi in rete attraverso una pianificazione seria. Registriamo, inoltre, un totale distacco dal mondo delle associazioni, anche sportive. La cartina al tornasole è la vicenda del palazzetto dello sport, che denota una sua gestione elitaria. Chi non ha grandi disponibilità economiche non può fruirne. Per noi l'Amministrazione uscente è elitaria".

Francavilla è una città commerciale, ma non solo. Cosa fare per le sue tipicità?

"Francavilla deve ritornare a essere al centro dei radar della terra di Brindisi, della terra di Puglia e non solo. Questo lo si fa non con le passeggiate alla Bit e ad altre manifestazioni, ma con un collegamento delle varie Pro Loco su tutto il territorio nazionale. Lo si deve fare attraverso la promozione del territorio, della nostra identità, che deve essere il faro per qualunque tipo di iniziativa. Il fatto che sia una città commerciale non è un disvalore, può offire la possibilità di veicolare un messaggio di identità forte. Si può portare all'attenzione del territorio nazionale, e non solo, le nostre tipicità, la nostra connotazione commerciale e quindi la nostra capacità di stare in un tessuto socio-economico importante. Questo è mancato, va riproposto e deve essere una priorità".

La chiusura di via Roma è stato un tema caldo. In caso di una vostra vittoria, cosa cambierà per l'importante arteria cittadina?

"Io intanto uscirei da questa dimensione 'Guelfi e Ghibellini', cioè a favore o contro la chiusura di una strada. Il famoso Consiglio comunale fu una riunione che non decideva sulla chiusura della strada, approvata da una delibera di Giunta e prima ancora da un messaggio social del sindaco. E' un problema non di merito, ma di metodo. Se si sceglie di chiudere quella strada, è necessario porre in essere una serie di interventi prima: aree idonee di sosta al servizio di residenti e operatori commerciali; un sistema di mobilità e viabilità funzionale alla chiusura di un'arteria così importante. Questi erano i presupposti. La strada è inaccessibile per chi viene dalle periferie e da fuori e ci sono problemi per i residenti. E' necessario offrire delle opzioni, che non sono solo la bicicletta e il cammino a piedi. Occorre offrire un servizio di trasporto pubblico per la collettività: oggi noi paghiamo un servizio per 224 mila euro l'anno per dei bus che sono fantasma. Anche se questi costi sono sostenuti in parte dal Comune e in parte della Regione, sono sempre soldi pubblici. Comunque, non si può tornare indietro dall'oggi al domani, perché pur essendo una pedonalizzazione sperimentale - concetto sfuggito di mano - hanno concesso occupazione di suolo pubblico. Non vogliamo riaprire la strada, ma vogliamo modulare diversamente l'utilizzo della stessa. Si può pensare una ztl che tenga conto delle varie esigenze".

Infine, qual è la vostra visione di città per i prossimi cinque anni?

"Vogliamo una città che torni a essere protagonista, come lo è stata in passato. Francavilla è stata attiva nei decenni passati, era al centro ed era attiva non solo sotto il profilo commerciale, ma anche sotto il profilo culturale e dell'attivismo civico e politico. Questo è venuto a mancare. Siamo ultimi per quanto riguarda vari parametri: siamo scesi in maniera preoccupante nella differenziata, questo fa aleggiare lo spettro della eco-tassa. Occorre rifare il contratto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Vogliamo una città più pulita, ma occorre partire subito. Poi vanno sviluppate le attività sostenibili, anche in termini di un'edilizia compatibile con i tempi di oggi. Quindi, dare impulso alle piccole attività artigiane dimenticate negli ultimi cinque anni, rilanciare la zona industriale con il suo completamento, assicurare a Francavilla la Zes, far conoscere la città come polo studentesco e culturale, anche con una nuova biblioteca. E poi anche difendere - pur non essendo questa una competenza strettamente comunale - la presenza del nostro ospedale, che serve un bacino di utenza che va ben oltre Francavilla. Segnaliamo un deficit di calibro politico da parte degli amministratori uscenti. Da questo punto di vista è importante ridare autorevolezza alla città, attraverso un governo che sia forte, che possa rassicurare investitori e cittadini su tutti i temi importanti e caldi".