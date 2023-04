"La città che vogliamo: operare una evoluzione nel rispetto del nostro passato"

OSTUNI - Già vicesindaco durante l'esperienza dell'Amministrazione Cavallo, Antonella Palmisano proverà questa volta a sedere sullo scranno più alto in Municipio a Ostuni. Non rinnega l'esperienza passata e conclusa con lo scioglimento del Comune per infiltrazioni della criminalità organizzata, tutt'altro, come si vedrà a breve. Ne rivendica l'operato e vuole governare in continuità con i progetti già approvati. La sua coalizione è composta da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Obiettivo comune, Per Ostuni e Prima Ostuni. Questa è la prima delle due interviste dedicate agli altrettanti aspiranti primi cittadini della Città Bianca in vista delle elezioni amministrative 2023.

Come deve ripartire la città dopo lo scioglimento del Comune e il conseguente commissariamento?

"Sicuramente occorre far capire l'ingiustizia subita dalla città e dal Consiglio comunale, perché è un Consiglio comunale che è stato sciolto, non la Giunta, l'Amministrazione di Cavallo. Tutto è stato dettato dal dubbio, dall'incertezza: le carte non hanno evidenziato reati da parte né degli amministratori, né da parte del sindaco. C'è ancora un giudizio che pende dinnazi al Consiglio di Stato, per impugnativa di questo scioglimento. Pertanto, si riparte per quella che è stata anche la lungimiranza della commissione che si è insediata e ha portato avanti i nostri progetti. Se questo è stato fatto, vuol dire che si stava lavorando nella maniera giusta. Non c'è stato alcuno spostamento né negli uffici né per quanto riguarda i dirigenti, né tantomeno sono stati presi altri provvedimenti. E' da mettere in evidenza che la commissione non ha chiesto neanche la proroga. Si riparte con lo spirito di iniziativa che ha contraddistinto la precedente Amministrazione e quindi alla ricerca di finanziamenti e nel portare avanti i tanti progetti, già finanziati".

Il Tribunale di Brindisi di recente ha sancito l'incandidabilità di Cavallo, presente in una lista a suo sostegno. Non lo vede questo come un problema?

"Assolutamente no. Io faccio l'avvocato e sono garantista, fino all'ultimo grado di giudizio. Non è emerso alcuna responsabilità penale nei confronti di una figura di altissima moralità come l'ex sindaco Cavallo. Anzi, è una marcia in più per la città, in quanto la coalizione ritiene che la figura di Cavallo sia una figura esemplare. In quanto figura istituzionale, in quanto sindaco, la sua è ritenuta una 'culpa in vigilando'. Non è emerso alcun suo legame da qualsiasi punto di vista con associazioni di stampo mafioso, né ha favorito l'infiltrazione ipotetica di associazioni mafiose".

Il centro-destra nel Brindisino ha avuto un periodo travagliato, nella scelta dei candidati. In caso di una vostra vittoria, ci potranno essere problemi di tenuta?

"No, perché a Ostuni c'è stato un confronto, non un conflitto nella scelta della mia figura. In passato sono state fatte anche le primarie, ma questo non indica conflitto. Non c'è stato scontro tra le parti, c'è stata una valutazione su quella che poteva essere una figura unitaria per un centro-destra unito. E sulla mia figura tutti i partiti e le liste hanno avuto la stessa indicazione, nel considerare la mia persona come candidata unitaria nel centro-destra. Non reputo possano esserci difficoltà nell'amministrare. Dall'altra parte, invece, vedo costanti litigi e malumori".

Ostuni fa rima con turismo. Come destagionalizzarlo?

"Nel programma che abbiamo stilato si vede già un progetto di destagionalizzazione. Tutto parte da una visione di cultura che possa essere di unione in tutte le questioni che riguardano tale obiettivo. Quindi, eventi come presentazioni di libri, gallerie d'arte, festival. Un programma che duri tutto l'anno, insomma. Tutte le attività commerciali avranno una visione di apertura che non riguarderà solo due-tre mesi l'anno, saranno coinvolte in una programmazione. Il trend qui è alto. Vogliamo proporre una strategia di marketing, sia commerciale che culturale".

Molti appartamenti vengono dedicati al turismo e i residenti hanno difficoltà nel trovare alloggi. Come risolvere questa problematica?

"Questo è un grosso problema per la comunità ostunese. La problematica va affrontata con i privati. Occorre creare dei presupposti affinché anche i cittadini di Ostuni possano vivere nel proprio territorio e non spostarsi nei paesi limitrofi per trovare una locazione a lungo termine".

Come deve procedere lo sviluppo delle marine?

"E' stato approvato il piano delle coste, quindi è ovvio che quella direttiva sarà seguita affinché si possano creare dei luoghi di riqualificazione. Noi abbiamo già ottenuto il finanziamento per Camerini, possiamo partire da lì e abbattere gli ecomostri sulla litoranea. Ci sarà una riqualificazione importante non soltanto stradale, ma anche di servizi - come illuminazione, pista ciclabile, parcheggi - e quindi di collegamento tra Camerini e Villanova. Questo è il punto di partenza per riqualificare tutta la costa. Poi c'è stato il finanziamento del dagraggio, per partire dal porto di Villanova con idee concrete di un turismo anche marino, che possa creare un'alternanza a un turismo concentrato solo nel centro storico".

E poi c'è il problema delle contrade, dove non arrivano acqua e fogna.

"Nel programma viene considerato prioritario il passaggio della fogna e dell'acqua nelle contrade. Ci sarà un rapporto costante con l'Acquedotto Pugliese per la creazione di nuove condotte per portare questi servizi di primaria importanza nelle nostre contrade, specie in quelle più vicine alla periferia. Per cui nei progetti che sono stati già depositati noi abbiamo adottato l'approvazione del Pums. Qui ci sono diversi progetti di riqualificazione che possono anche riguardare servizi molti vicini a bambini e famiglie. Per esempio piccoli parchi rionali, che possano essere collegati con le campagne. Sono tutte programmazioni che portano a un'allargamento dal centro città alle contrade, che sono vissute in maniera predominante rispetto al passato, in seguito al periodo della pandemia. L'obiettivo, quindi, è quello di rendere quanto più residenziali le campagne".

Un'ultima domanda: qual è la vostra visione della Ostuni del futuro?

"Pensiamo a un'Ostuni molto più all'avanguardia, sempre work in progress per ciò che potrà essere la lungimiranza di progetti che la vedono 'internazionale'. Non più un'Ostuni legata a una visione miope, legata al presente. Deve mirare a inserirsi nel mercato e nel marketing internazionale, partendo sempre dalle origini. Mi riferisco alla salvaguardia del bianco che ci caratterizza e che ci ha fatto conoscere, alla salvaguardia del nosro patrimonio artistico e culturale. Tutto questo non comporta solo la cura di quello che c'è già, ma implica soprattutto una visione più importante che ci metta al centro di vari progetti riguardanti tutti i comparti della città. E' essenziale che tutti i campi siano valorizzati. Soltanto se facciamo confluire tutte le situazioni in un ingranaggio più grande, quello della macchina amministrativa, possiamo non solo risolvere le problematiche attuali - tipo i parcheggi - ma prevenire anche quelle del futuro. Vogliamo una città più smart, più ecologica, che vada incontro a tante esigenze di evoluzione, evoluzione che non deve cozzare con quello che è il rispetto del nostro patrimonio artistico-culturale, del nostro passato".