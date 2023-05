"Serve una nuova classe dirigente che faccia ripartire la città e la proietti nel futuro"

OSTUNI - Il centro-sinistra unito a Ostuni ha puntato sulla candidatura di Angelo Pomes in vista delle elezioni amministrative 2023. Nella sua visione, la Città Bianca è ferma da anni, ha subito l'onta dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e, di conseguenza, serve una nuova classe dirigente che inverta il trend. Il centro-sinistra si presenta con ben otto liste (Civicamente - Scelta sociale, Con Pomes, Insieme per Pomes, Movimento 5 Stelle, Ostuni che lavora, Ostuni è viva, Partito Democratico e Partito Socialista Italiano). In questa ultima intervista dedicata ai due candidati sindaco della Città Bianca vengono analizzate le proposte e la visione di Pomes.

Otto liste, una coalizione variegata: in caso di un vostro successo, potreste avere difficoltà a tenere unite tutte queste anime?

"Assolutamente no, perché dopo alcuni anni di incomprensioni e di tensioni, abbiamo capito che erano più gli elementi che ci tengono uniti rispetto a quelli che ci hanno diviso. Questo ci consentirà di recuperare credibilità e forza non solo a livello locale, ma anche provinciale e regionale. Questa città ha bisogno di essere rappresentata a tutti i livelli. Dopo un commissariamento di 18 mesi, seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, la pagina più brutta della storia della nostra città, i problemi sono tali e tanti che vanno affrontati con una coalizione unita e coesa, rinnovata completamente e fatta di tante professionalità, di uomini e donne che si mettono al servizio per la ripartenza della nostra città. Questo passa anche attraverso l'efficientamento della macchina amministrativa, per attrarre nuovi investimenti".

Dopo lo scioglimento e il commissariamento, che situazione vi aspettate di trovare?

"La città, ce ne stiamo rendondo conto, è ferma da qualche tempo. Per una ripartenza rapida occorrerà mettere in campo tutta la capacità della nostra coalizione, tutte le qualità politiche e amministrative. C'è bisogno di una visione più ampia, che tenga conto di diversi aspetti, come le marine, per esempio. La riqualificazione del sistema costiero è una priorità: penso a Villanova, Camerini, Diana Marina, che vivono situazioni di difficoltà e di degrado. Servono nuovi servizi e nuova occupazione, nel rispetto del paesaggio. Poi c'è la questione centro storico, oggetto di una totale anarchia, che crea disagi a residenti, esercenti e cittadini in generale".

Un tema è quello della destagionalizzazione del turismo. Come intendete agire?

"Ci sono degli interventi strategici da portare a termine. Il primo riguarda il porto di Villanova, che va riqualificato, in quanto può essere un volano di sviluppo della nostra economia. Allo stesso tempo, come dicevo, va riqualificato il centro storico. Il sistema viario è obsoleto e mancano i parcheggi, per residenti e turisti. Insieme a interventi di pavimentazione, di illuminazione, di realizzazione di spazi adeguati per i dehors, ci sarà un'attenzione particolare al miglioramento delle condizioni di fruizione e viabilità. Tutto questo per aumentare le condizioni di vita e di benessere di cittadini ed esercenti a anche per creare condizioni che incentivino l'apertura di esercizi commerciali anche in periodi differenti rispetto alla stagione estiva".

Esiste anche un "problema casa" a Ostuni.

"Purtroppo in questi ultimi dieci anni la città ha perduto delle occasioni. Penso al piano della 167, che avrebbe portato alla realizzazione di nuovi alloggi a prezzi calmierati. Ci sono famiglie che vivono situazioni di difficoltà, ma penso anche alle coppie giovani. Noi vogliamo rivedere quel piano, per cercare di risolvere quel problema abitativo, sia in termine di acquisto, che di affitto".

Come ha detto prima, lo sviluppo passa anche dalle marine. In che modo?

"Negli ultimi anni non si è mai investito sulla fruizione di queste aree. Abbiamo citato il piano della costa che potrebbe, nel giusto bilanciamento previsto dalla legge tra servizi privati e spazi liberi, garantire la realizzazione di tutti quei servizi che possono migliorare l'offerta turistica e creare posti di lavoro per i nostri ragazzi. E, in definitiva, migliorare la vivibilità di quelle aree, nel rispetto assoluto dell'ambiente e del paesaggio. Un altro sistema che migliora servizi e offerta turistica è il completamento del sistema fognario nella parte sud della nostra costa. E' già in corso una procedura che prevede un investimento di 51 milioni di euro".

Ostuni ha anche una vasta area rurale. Che interventi prevedete?

"In realtà, è l'area più vasta del nostro territorio. Ed è meraviglioso vedere come molte persone che vengono da ogni parte del mondo hanno deciso di investire nel nostro territorio, nel rispetto delle nostre tradizioni. E' ora che la politica batta un colpo. Occorre ragionare su quel sistema di servizi, specialmente in tutte quelle aree più popolose. C'è un problema di strade e di illuminazione. E poi bisogna pensare all'acqua e verificare le condizioni per la fogna. I cittadini che vivono nelle contrade hanno bisogno di attenzione, attenzione che noi potremmo garantire attraverso la delega a dei consiglieri comunali. Insieme al sindaco e alla Giunta ciascun consigliere deve assumersi una porzione di responsabilità. Ci saranno dei referenti per quelle aree, affinché i cittadini sappiano a chi rivolgersi. Anche in quelle aree rurali ci deve essere la possibilità di connettersi, per lavorare serenamente. Ci rivolgeremo alle compagnie. Un ultimo aspetto: la raccolta rifiuti. Il servizio di raccolta porta a porta è stato tolto dalla precedente Amministrazione, che poi è tornata sui propri passi. Va potenziato, senza dimenticare le isole ecologiche mobili".

Cosa vi differenzia dai vostri avversari e qual è la Ostuni che volete realizzare?

"La differenza sostanziale è legata al fatto che loro hanno amministrato negli ultimi periodi e la situazione della città è ferma, bloccata. Noi ci riteniamo credibili dal punto di vista politico e amministrativo. Ci riteniamo credibili per affrontare le sfide della città. Assieme a una macchina amministrativa rinnovata e potenziata, assieme a una nuova classe dirigente, assieme a un consiglio comunale più qualificato, tutti quanti insieme - spero anche con l'opposizione - dobbiamo porre in essere una visione, per i prossimi dieci anni, che constenta a Ostuni di ripartire dopo un periodo molto grigio. Per farlo bisogna passare da tutto quello che ho raccontato prima. Questo progetto consentirà di cambiare completamente l'approccio alla nostra città. Penso al miglioramento del trasporto pubblico, per esempio. Immaginiamo una città che sia a misura di famiglie, di bambino, di anziano, una città più vivibile, più moderna, capace di attrarre investimenti e di generare benessere e di migliorare le condizioni di vita dei residenti e, di conseguenza, dei turisti. Dobbiamo elevare la qualità dell'offerta e dei servizi, in poche parole".