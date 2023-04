Amministrative 2023: proseguono gli appuntamenti elettorali, anche con i "big"

BRINDISI - Si avvicina la scadenza elettorale prossima e proseguono gli appuntamenti con i candidati di tutti gli schieramenti. Nel Brindisino arrivano anche big della politica nazionale.

Roberto Fico, ex presidente della Camera dei Deputati e personaggio storico del Movimento 5 Stelle, sarà a Brindisi giovedì 27 aprile. Dalle ore 10.30 alle ore 12 il Movimento 5 Stelle di Brindisi con Roberto Fico e il candidato sindaco Roberto Fusco, saranno presenti lungo viale Caravaggio, che ospita il tradizionale mercato del giovedì di Sant'Elia, punto di partenza da via Fontanesi (di fronte al distributore Ip). Al termine della passeggiata, Roberto Fico incontrerà i coordinatori e i candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Brindisi presso il comitato elettorale del Movimento 5 Stelle di Brindisi in corso Garibaldi, 80.