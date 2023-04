Amministrative nel Brindisino: liste chiuse per gli otto Comuni al voto. Tutti i candidati

Oggi, sabato 15 aprile 2023, alle 12 i giochi sono ufficialmente chiusi. E' il termine massimo per depositare le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nei Comuni che vanno al voto. In provincia di Brindisi, oltre al capoluogo, sono sette i Municipi che si rinnovano: Carovigno, Francavilla Fontana, Oria, Ostuni, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. Elettori alle urne domenica 14 (dalle 7 alle 23) e lunedì 15 maggio (dalle 7 alle 15) prossimi. L'eventuale votazione di ballottaggio avrà luogo domenica 28 e lunedì 29 maggio. Il ballottaggio è previsto nei Comuni aventi popolazione superiore ai 15mila abitanti, quindi Brindisi, Carovigno, Francavilla Fontana e Ostuni. In quest'ultimo caso, però, il problema non si pone, in quanto i candidati alla carica di primo cittadino sono soltanto due.

Carovigno e Ostuni vengono da una gestione commisariale. Per quanto riguarda i consiglieri da eleggere, sono trentadue nel Comune di Brindisi, ventiquattro nei Comuni di Francavilla Fontana e Ostuni e sedici nei comuni di Carovigno, Oria, San Pietro Vernotico e Torre Santa Susanna. A San Donaci sono 12. Di seguito pubblichiamo il link ai vari articoli in cui il lettore può trovare la lista di tutti i candidati, divisi per Comune. Le pagine vengono aggiornate man mano che giungono le liste alla redazione. Quindi, se il link non è disponibile, la pagina relativa può essere consultata in seguito, nel corso della giornata.

Tutti i candidati a Carovigno

Tutti i candidati a Ostuni

Tutti i candidati a San Donaci, San Pietro e Torre