Il leader dei "Verdi" Angelo Bonelli a Brindisi il 17 settembre

Angelo Bonelli, coordinatore dell'esecutivo nazionale dei Verdi, sarà a Brindisi giovedì 17 settembre a sostegno dei candidati ecologisti della lista “Puglia Solidale e Verde”. L'incontro pubblico è fissato per le ore 16:00 presso la sala “M. M. Guadalupi” del Palazzo di Città sito in piazza Matteotti.

Contestualmente, Bonelli illustrerà le criticità a livello locale e nazionale del “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020) approvato definitivamente alla Camera dei Deputati il 10 settembre 2020 e le prospettive che si possono aprire per la provincia brindisina e per il sud se il “Recovery Found” e altri fondi europei avranno come priorità la difesa dell'ambiente e della salute.

Domani (domenica 13 settembre), a Cisternino alle ore 18.00, il Consigliere regionale Fabiano Amati, presidente della commissione regionale bilancio e candidato alle Elezioni Regionali Puglia 2020, sarà presente all’incontro pubblico dal titolo “Una squadra al servizio del nostro futuro”. L’appuntamento è organizzato dal Pd di Cisternino e avrà luogo in via Roma, n. 34.Amati parlerà del suo programma e del suo impegno per la Regione Puglia. Interverranno tutti i candidati al Consiglio Regionale per la circoscrizione di Brindisi. L’incontro è aperto alla cittadinanza