L'annuncio di Meloni: Borgo Egnazia sarà il "teatro" del prossimo G7

Qualche indizio in estate aveva fatto pensare proprio al Brindisino, ma oggi (venerdì 10 novembre 2023) arriva l'ufficialità da parte del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni: il G7, durante la presidenza italiana, si terrà "dal 13 al 15 giugno 2024 in Puglia, nella Valle d'Itria, a Borgo Egnazia". L'annuncio di Meloni arriva durante la rubrica social "Appunti di Giorgia". G7 è l'abbreviazione di "gruppo dei 7". Si tratta di un forum intergovernativo composto da sette - giustappunto - nazioni, ritenute economicamente e politicamente le più avanzate. Nel 2024 la presidenza di turno - che comincia nel gennaio 2024 - è italiana e la premier ha scelto la Puglia, il Brindisino, Borgo Egnazia.

In estate, come detto, c'era stata qualche avvisaglia: il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano - pugliese, tra l'altro - aveva risposto, a domanda specifica, che il luogo del G7 sarebbe stato scelto dal presidente del Consiglio. E poi aveva aggiunto: "Certamente sarà in una zona facilmente raggiungibile dai due aeroporti e anche da Grottaglie. Una zona bella, accogliente come è tutta la Puglia. Direi di non concentrarci con l'attenzione soltanto sul luogo fisico dove vi saranno i 7 grandi, ma su tutto il territorio a sud di Bari, perchè arriveranno complessivamente 5 mila persone, ed ovviamente non possono stare solo in un luogo. Sarà mobilitato il sistema accoglienza e alberghiero della parte tra Bari e Brindisi".

La stessa presidente del Consiglio sembra avere un legame particolare con la Puglia. Sempre questa estate, è stata ospite di una - blindatissima - masseria in agro di Ceglie Messapica (leggi l'articolo). Durante quel soggiorno, Meloni si è recata in Albania, dove ha incontrato il primo ministro albanese Edi Rama. Solo pochi giorni fa è stato reso noto che quella "capatina" nel Paese delle Aquile aveva uno scopo ben preciso: un protocollo tra i due Paesi per la gestione dei migranti che arrivano su suolo italiano. Tornando al G7, nei 28 minuti di diretta sulla rubrica, Meloni ha toccato vari punti, tra i quali proprio il forum intergovernativo, in un inciso mentre la discussione verteva sul cosiddetto "piano Mattei" per l'Africa.