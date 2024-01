L'annuncio del sindaco: arriva un nuovo assessore, è Geppy Scatigna

CEGLIE MESSAPICA - Arriva una "new entry" in Giunta. Il sindaco di Ceglie Messapica, Angelo Palmisano, ufficializzerà la nomina di un nuovo assessore nei prossimi giorni. Si tratta dell'avvocato cegliese Geppy Scatigna. Le deleghe del neo assessore saranno rese note in una successiva comunicazione.



Scatigna, 51 anni, alla prima esperienza istituzionale dichiara: "Ringrazio il sindaco per questa dimostrazione di fiducia. Da parte mia ci sarà il massimo impegno per la città e i cittadini". Dal sindaco Angelo Palmisano, a nome di tutta la maggioranza, arriva il benvenuto ed un in bocca al lupo per il suo impegno per la comunità: "Il neo assessore contribuirà alla sviluppo della città con responsabilità, capacità, competenze ed impegno".