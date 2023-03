Centrodestra unito a Ostuni: Antonella Palmisano sfiderà Angelo Pomes

OSTUNI – Il centrodestra scioglie la riserva a Ostuni. Sarà l’avvocato Antonella Palmisano, già vice del sindaco Guglielmo Cavallo, la candidata sostenuta da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. La decisione è stata presa nella serata di oggi (martedì 28 marzo).

“A seguito dell’incontro tra il gruppo di Fratelli D’Italia e la candidata sindaco Antonella Palmisano – si legge in una nota del centrodestra – è stata raggiunta l’intesa all’intero centro destra che, dunque, si presenterà unito alla prossima competizione elettorale. È stato determinante individuare i punti programmatici condivisi fra tutte le forze politiche in campo. È tanto l’entusiasmo che spinge la coalizione”.

FdI aveva proposto la candidatura di Francesco Pace, che ha fatto un passo indietro. “Ho ritirato la mia disponibilità come candidato sindaco della coalizione di centro destra perché ho rilevato dopo una serie di incontri che non è unitaria – afferma Pace – ho accettato con grande onore questa opportunità datami dagli amici di FdI che hanno fortemente creduto nelle mie capacità ed in una visione prospetticamente nuova della politica ostunese”.

Palmisano sfiderà dunque il candidato del centrosinistra, Angelo Pomes. Nei prossimi giorni saranno definite le liste.