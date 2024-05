Antonio De Caro incontra i Brindisini: incontro davanti al tempio San Giovanni al sepolcro

BRINDISI - Il sindaco di Bari, candidato alle elezioni europee, Antnio De Caro, sarà a Brindisi venerdì prossimo (31 maggio), alle ore 21, in piazzetta San Giovanni al sepolcro, dove saluterà i cittadini. L’appuntamento, organizzato dal circolo Pd di Brindisi in collaborazione con la Federazione Provinciale Pd e il supporto del consigliere regionale Maurizio Bruno, sarà allietato anche dalla buona musica del gruppo Like.a.Nova & Band.

“Il prossimo appuntamento elettorale, dell’8 e 9 giugno, per il rinnovo del Parlamento Europeo - si legge in una nota – del Pd - segnerà un passo molto importante per il destino e il futuro dell’Europa e di tutti gli europei. Non dobbiamo sottovalutare il ruolo delle Istituzioni europee e le ricadute che le decisioni prese a Bruxelles hanno nella nostra quotidianità, commettendo l’errore di sentire e vedere l’Unione Europea come una realtà lontana dalle nostre vite, poiché, al contrario, le accompagna in ogni aspetto”.

“Consideriamo fondamentale, perciò, dover sostenere con il nostro voto un’autorevole figura del territorio che conosca le dinamiche locali e abbia piena consapevolezza delle aspettative delle cittadine e dei cittadini pugliesi. Riteniamo dunque che Antonio Decaro rappresenti il ‘non plus ultra’ dell’amministratore preparato, capace e vicino ai cittadini e siamo certi che garantirà la migliore rappresentanza per tutto il territorio brindisino al Parlamento Europeo”.

Martedì 28 maggio

La Candidata al Parlamento Europeo Pina Picierno, accompagnata dall’On. Paola De Micheli e dalla Vicepresidente della Provincia di Brindisi Antonella Vincenti incontrerà i cittadini nelle seguenti iniziative:

- Ore 18:00 a Cellino San Marco, Piazza Aldo Moro

- Ore 19:00 a San Donaci, Piazza Pompilio Faggiano

- Ore 20:00 a San Pancrazio Salentino, presso la sede del PD in Piazza Umberto I.

La candidata al Parlamento Europeo Georgia Tramacere sarà presente nei seguenti appuntamenti:

- Ore 18:30 a Ceglie Messapica, presso la sede del PD in Piazza Plebiscito

- Ore 20:00 a Carovigno, presso la sede del PD in Piazza, insieme al Consigliere Regionale Maurizio Bruno.

Mercoledì 29 Maggio

- Ore 18:30 a Torchiarolo, presso la sala consiliare Valesium: "Autonomia Differenziata e Voto Europeo: scenari e strategie", con la partecipazione della candidata al Parlamento Europeo Georgia Tramacere, il Segretario provinciale del PD Francesco Rogoli, il Consigliere Regionale Maurizio Bruno e la Vicepresidente della Provincia di Brindisi Antonella Vincenti.