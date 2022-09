Antonio Decaro a Brindisi, l'incontro con i candidati del Pd alla Camera

BRINDISI - Antonio Decaro incontra i candidati del Partito Democratico alla Camera dei Deputati di Brindisi. L’appuntamento è sabato, 17 settembre, alle 18.00 presso l’anfiteatro del parco Maniglio al rione Bozzano a Brindisi.

Si legge in un comunicato del Pd di Brindisi: "Le città italiane hanno sempre avuto una funzione importante nel Paese. In questo particolare momento storico sono diventate centrali poiché le maggior parte delle scelte di sviluppo territoriale coinvolge proprio i comuni con il loro carico di progettualità finanziate con il Pnrr. Per questo, ora più che mai, è necessario rivedere il ruolo politico ed istituzionale delle città da cui dipende la buona riuscita della scommessa per la crescita dell’Italia".

Ne discuteranno il candidati alla Camera dei Deputati del Partito Democratico Elena Tiziana Brigante, Claudio Stefanazzi, Elisa Mariano e Francesco Rogoli insieme al consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno e concluderà il sindaco di Bari Antonio Decaro.