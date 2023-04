Brindisi, il centrodestra non trova la quadra. Gasparri: "Bando alle indecisioni"

BRINDISI – Arriva dal senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale enti locali di Forza Italia, un appello alla coesione nel centrodestra di Brindisi, in vista delle elezioni in programma il 14 e 15 maggio. A meno di due settimane dal termine per la presentazione delle liste, previsto per sabato 15 aprile, non si è ancora sciolta la riserva riguardante il candidato sindaco. Il centrodestra brindisino resta infatti in bilico fra Pietro Guadalupi, esponente di Fratelli d’Italia, sostenuto dal ministro per il Sud, Raffaele Fitto, e Giuseppe Marchionna, già sindaco di Brindisi nei primi anni ’90, caldeggiato dal deputato Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

Negli ultimi giorni si sono svolti vari incontri fra Brindisi e Roma, cui hanno preso parte segretari provinciali e deputati, ma le divergenze restano. Si fa sempre più concreta, quindi, la possibilità che il fronte del centrodestra possa dividersi, con Fi ed FdI a capo di due diversi schieramenti. Stamattina (domenica 2 aprile), dunque, l’appello alla coesione di Gasparri.

''Forza Italia – afferma Gasparri - confida nella saggezza di un ampio schieramento, che veda tutte le forze del centrodestra unite e con esse in campo altre realtà civiche e politiche, laiche e cattoliche, per dare vita a una coalizione di area vasta che offra una reale prospettiva di rilancio per Brindisi. Una città che ha di fronte importanti scadenze e che deve ritrovare l'ambizione di essere attiva protagonista del suo futuro e non più ripiegata su se stessa”.

“Nel passato - prosegue il senatore - divisioni e indecisioni ci hanno condannato alla sconfitta. Oggi invece, e le scadenze ci impongono di prendere decisioni immediate quindi oggi in senso letterale, possiamo offrire alla città solide esperienze e energie emergenti, da unire per il futuro di Brindisi, con l'apporto di realtà civiche. È questo il senso delle proposte sostenute da Forza Italia, sulle quale facciamo un appello a tutto il centrodestra e, memori della lezione di Tatarella, 'oltre' il centrodestra, per una alleanza per Brindisi. Bando alle indecisioni”.

“Sono certo che i protagonisti di questa sfida, ne conosco molti e alcuni da lungo tempo – conclude Gasparri - anteporranno una proposta coesa e vincente, che rispetti l'apporto di ciascuno, a egoismi che la città boccerebbe nelle urne. Uniti oggi per vincere domani''.