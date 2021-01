Mesagne: ok a bilancio 2021-2023 e a piano anti barriere architettoniche

MESAGNE - Il consiglio comunale di Mesagne ha approvato il Bilancio di Previsione 2021- 2023 e l’adozione del Peba, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Il primo punto all’ordine del giorno ha avuto il via libera senza far registrare nessun voto contrario (la maggioranza ha votato a favore, i rappresentanti delle opposizioni consiliari si sono astenuti), il secondo all’unanimità. “Un segnale che apprezzo – dichiara il sindaco Toni Matarrelli - che potrebbe costituire la premessa per un dialogo utile a favorire l’ulteriore crescita di Mesagne e l’evoluzione di tutte le potenzialità che la città esprime. Così mi auguro”.

“Sul Bilancio – prosegue Matarrelli - abbiamo intrapreso la strada giusta attraverso scelte semplici ma oculate, che stanno già dando risultati importanti. Mi spiego con numeri alla mano: le anticipazioni di cassa, dal 30 dicembre 2019 al 30 dicembre 2020, sono diminuite di oltre il 50%, passando in un solo anno da 5 milioni e 600mila euro a 2 milioni e 780mila euro. Di riflesso, si sono ridotti in modo significativo l’indebitamento dell’Ente e il pagamento di interessi passivi”.

“Sono due le azioni – afferma ancora il primo cittadino - che caratterizzano l’attuale azione amministrativa. La prima coincide con la capacità di risparmio, senza ricorrere ai tagli ai servizi, anzi implementandone la qualità oltre che la quantità. La seconda è legata alla grande attenzione rivolta al recupero di risorse, con la lotta agli sprechi e all’evasione”.

“Con l’adozione del Peba, e la previsione in bilancio di una somma iniziale di 70mila euro- conclude il sindaco - ci avviamo a cambiare il volto della città. Non si tratta solo di rimuovere quegli ostacoli che rendono meno fruibili a tutti spazi e luoghi. L’obiettivo è anche di invertire un modello culturale, assumendo l’accessibilità come valore con cui si misura la qualità della vita comunitaria”.