Lavori pubblici: piano triennale all'insegna dell'austerity, gli interventi previsti

BRINDISI – E’ un piano triennale di opere pubbliche 2024-26 all’insegna dell’austerity quello approvato stamattina (venerdì 22 dicembre) dal consiglio comunale di Brindisi, con i soli voti della maggioranza (20 favorevoli e 10 contrari). Il centrodestra ha mostrato compattezza, dopo le fibrillazioni di ieri. I fondi a disposizione erano esigui, per ammissione dello stesso centrodestra, e saranno esigibili solo il primo semestre del 2024, come riferito dall’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta, nella relazione introduttiva dalla delibera. Quest’ultimo è stato attaccato dall’opposizione per “l’impossibilità di realizzare – ha affermato in particolare l’ex sindaco Riccardo Rossi – quello che si era sbandierato nei cinque anni in cui era stato consigliere comunale di opposizione”.

Il piano prevede un investimento complessivo di 356 milioni di euro: una somma esigua in sui sono compresi anche i fondi già reperiti dalla precedente amministrazione comunale nell’ambito del Pnrr e dei Cis (contratti istituzionali di sviluppo).

Le opere in programma

Ma cosa prevede il piano? Ci sono interventi di adeguamento (mercato ex Inapli; cavalcavia De Gasperi; scuole) e di ristrutturazioni di scuole, impianti sportivi (spogliatoi campo di calcio del rione Bozzano e della tensostruttura di Sant’Angelo; palestre Leonardo da Vincie San Lorenzo; campo di calcio di Tuturano; bocciodromo Sant’Elia) e della piscina per artolesi al rione Sant’Elia. E’ prevista la messa in sicurezza carreggiate stradali. E’ in programma la demolizione di un rudere confiscato alla mafia situato al quartiere Sant’Elia.

Come detto sono inseriti gli interventi finanziarti tramite Cis: riqualificazione ex deposito catene; riqualificazione ecologica e paesaggistica della costa sud; riqualificazione ex collegio Tommaseo; riqualificazione costa nord; ristrutturazione palazzina ex Guardia forestale. Dovrebbero essere completati 26 alloggi al quartiere Paradiso e il bocciodromo di Bozzano. Prevista la costruzione di un asilo nido in via Sicilia. E poi ci sono gli interventi previsti nell’ambito del piano di rigenerazione della zona del centro compresa fra l’arco di porta Lecce e l’ex istituto Marconi, con realizzazione della cittadella universitaria e dello studentato, tramite fondi del Pnrr. E ancora interventi di manutenzione e decoro delle periferie e di manutenzione straordinaria di impianti sportivi (Palamalagoli; PalaZumbo; Polivalente di Tuturano). Infine manutenzione di fogne bianche e nere e manutenzione di impianti termici, elettrici e antincendio.

Gli attacchi dell’opposizione

L’ex sindaco Rossi (Brindisi Bene Comune) critica la relazione di Gianluca Quarta. “Dov’è l’ex consigliere comunale Quarta che per cinque anni ci raccontava che la città è in degrado e che tutto non andava? Oggi ci racconta di un piano delle opere pubbliche senza fondi e che anzi quelli previsto non saranno esigibili che dopo il primo semestre 2024. Per cinque anni ha raccontato una storia che non esiste. Ora le arriva il conto: l’impossibilità di realizzare tutte le sue promesse per la città”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni di Francesco Cannalire (capogruppo del Pd). “Con due piani triennali in due mesi - afferma il consigliere, riferendosi all’assessore Quarta - ha cancellato tutto. Mi dispiace anche attaccarlo. La faccia ce l’ha messa lui per cinque anni. Mai visto un piano triennale così scarno e quasi inutile”. Cannalire fa inoltre notare l’assenza dei fondi promessi da Snam per le opere di urbanizzazione in contrada Torre Rossa. A detta di Roberto Fusco (Movimento 5 stelle) si tratta di un “piano insufficiente a soddisfare le attese dei cittadini: andava fatto diversamente nel momento dell’accordo con il governo (riguardo alla rimodulazione del piano di riequilibrio dei conti, ndr)”. Fusco invita l’amministrazione a “battere i pugni con il governo per ottenere risorse”. Michelangelo Greco (Movimento regione Salento) rimarca: “Non possiamo permetterci di perdere tempo e soldi”.

La maggioranza

I consiglieri di maggioranza rimarcano come l’attuale amministrazione abbia ereditato una situazione economica già deficitaria, con inevitabili riflessi sul piano triennale di opere pubbliche. “Tutta nella città – afferma Raffaele De Maria (Fratelli d’Italia) rivolgendosi a Riccardo Rossi - è nelle condizioni di poter vedere qual è lo stato in cui l’ha lasciata nei suoi cinque anni di amministrazione. Finiamola di fare demagogia”. Cosimo Elmo fa appello a “un senso di responsabilità altissimo”. “Abbiamo – prosegue - un piano triennale di opere pubbliche con pochi fondi, che stiamo utilizzando per le ordinarie manutenzioni”. Antonio Monetti (lista Marchionna sindaco) ammette: “C’è poco da poter essere felici, ma non è colpa di questa amministrazione, è colpa delle poche risorse economiche che non danno alla città la possibilità di avere la lucentezza che merita”. Ercole Saponaro (Lega) ricorda che l’amministrazione, poco dopo l’insediamento, ha reperito circa 3 milioni di euro per l’adeguamento dello stadio Fanuzzi e altri tre milioni di euro per salvare la Brindisi Multiservizi. “Appena ci siamo insediati – afferma - le emergenze sono state tante”.

Infine l’assessore Quarta interviene in risposta ad attacchi personali ricevuti dal consigliere Cannalire. “Mentre voi vi divertite ad attaccare le persone – sostiene Quarta - qui c’è gente che deve capire qual è il proprio futuro. Dall’opposizione mi sarei aspettato dei suggerimenti, più degli aiuti che degli insulti. Io sarò sempre disponibile a trovare delle soluzioni e a essere a disposizione di tutti, ma togliamo il piano personale. Da parte dell’amministrazione c’è la volontà di mettere in atto le soluzioni migliori”.