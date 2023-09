Schema bilancio di previsione 2023/25: via libera dalla giunta Marchionna

BRINDISI – La giunta comunale di Brindisi ha approvato lo schema del bilancio di previsione 2023/2025. Il via libera è arrivato con il consenso unanime da parte di tutti gli assessori, nel corso della seduta che si è svolta stamattina (mercoledì 13 settembre), in presenza anche del segretario generale, insediatosi nei giorni scorsi, Francesco Rosario Arena.

Oltre al progetto di bilancio, l’esecutivo ha approvato anche lo schema del documento unico di programmazione 2023/25 e lo schema di programma triennale (anni 2023 – 2024- 2025) ed elenco annuale 2023 dei lavori pubblici.

Le delibere ora dovranno incassare il via libera da parte del consiglio comunale. I tempi sono stringenti. Il ministero dell’Interno, con decreto dello scorso 28 luglio, aveva differito il termine, previsto inizialmente per la fine di luglio, al prossimo 15 settembre: cioè fra due soli giorni.

Impossibile però rispettare tale scadenza. Vi sono infatti dei tempi tecnici da rispettare. La documentazione a breve sarà trasmessa ai revisori di conti, che avranno10 giorni di tempo per fornire un parere. Poi dovranno essere concessi almeno altri 10 giorni di tempo ai consiglieri, per approfondire gli atti. In questo caso si approderebbe in aula fra le fine di settembre e i primi di ottobre.

C’è poi un altro scenario di cui tenere conto. Dopo il 15 settembre, la prefettura di Brindisi potrebbe diffidare (come già accaduto altre volte nel recente passato) ad ottemperare entro una determinata scadenza. In quel caso potrebbe cambiare anche la tempistica per la valutazione dei documenti da parte di revisori e dei consiglieri.