Inaugurazioni di comitati e incontri con elettori: nuovi appuntamenti

Le iniziative elettorali proseguono anche in occasione del “ponte” per la festa della Liberazione.

Lunedì 24 aprile, alle ore 18.00, sarà inaugurato il nostro comitato elettorale della lista a supporto del candidato sindaco Riccardo Rossi (Brindisi bene comune e alleanza Verdi – sinistra) in corso Garibaldi 59. “Sarà l'occasione per conoscere i nostri candidati e le nostre candidate – si legge nella nota - e per discutere e confrontarci sulle proposte per la città”.