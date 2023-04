Elezioni: il ministro Paolo Zangrillo e Giuseppe Conte sabato a Brindisi

BRINDISI – Ministri e leader politici fanno tappa in provincia di Brindisi per sostenere i candidati sindaci e consiglieri comunali dei propri partiti, in vista delle elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio.

Domani (sabato 29 aprile) sarà la volta del ministro per la Pubblica amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo, e dell’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle.

Zangrillo alle ore 11.45 si recherà presso il comitato elettorale di Forza Italia, in corso Garibaldi, a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna.

Alle ore 18.30, Giuseppe Conte sosterrà Roberto Fusco nell’ambito di un evento pubblico organizzato in piazza della Vittoria.

Va ricordato inoltre che stasera (venerdì 28 aprile), alle ore 18.30, presso piazzetta Sottile De Falco, a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Rossi, sarà presente l'onorevole Angelo Bonelli, deputato e co-portavoce di Europa Verde-Verdi. Si discuterà di emergenza climatica, sviluppo sostenibile ed energie rinnovabili