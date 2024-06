Asili nido: in arrivo quasi due milioni dai fondi del Pnrr, destinati a due strutture

BRINDISI - Nella giornata di ieri (giovedì 14 giugno 2024), sul sito del ministero della Pubblica Istruzione, sono state pubblicate le graduatorie per le ammissioni al finanziamento di nuovi asili nido: in arrivo fondi Pnrr per il Comune di Brindisi. L'ente riceverà 1 milione e 800 mila euro per interventi che riguarderanno la scuola "Cervellati" in via Vittorio Veneto nel rione Cappuccini e la scuola "S. Pio da Pietrelcina" di via Rossini nella frazione di Tuturano.

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato frutto di un lavoro sinergico del team Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) - guidato dall'assessore Livia Antonucci -, dell'assessorato alla Pubblica Istruzione, diretto da Ernestina Sicilia, e dell'assessorato ai Lavori Pubblici, condotto da Gianluca Quarta, che gestirà le operazioni progettuali e di cantierizzazione dei siti.

Il sindaco Giuseppe Marchionna ha sottolineato come questo finanziamento permetterà di rispondere in maniera più efficace alle esigenze delle famiglie, migliorando l'accessibilità ai servizi educativi e contribuendo a ridurre le disuguaglianze sociali. L'investimento nei servizi per l'infanzia è infatti visto come un passo cruciale per il futuro della comunità, poiché supporta non solo i bambini, ma anche i genitori, favorendo una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare.