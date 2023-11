Assunzioni 16 figure all'Ambito servizi sociali, Pd Brindisi: "I termini scadono il 31 dicembre"

BRINDISI - La nomina di Angelo Roma come commissario del Consorzio dei servizi sociali dell’Ambito Brindisi-San Vito dei Normanni, avvenuta nel mese di settembre 2023, è utile nell'ottica di dirimere alcune questioni cruciali per la corretta erogazione dei servizi agli utenti.

"Una nomina - afferma in un comunicato il capogruppo consigliare del Pd Brindisi, Francesco Cannalire - che permetterà entro fine anno, finalmente, di superare le note vicissitudini e le difficoltà dell’azione amministrativa del cda dovute a criticità burocratiche e di attivare le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo pieno e indeterminato di varie figure professionali: assistenti sociali, istruttori amministrativi, psicologi, mediatori familiari, un pedagogista ed un autista per un totale di 16 unità".

"Figure professionali importantissime per il funzionamento del consorzio e che sono state fortemente volute dall’assemblea dei soci durante la scorsa Amministrazione - prosegue Cannalire - facendo quindi una scelta coraggiosa, virtuosa e di prospettiva per il potenziamento dei servizi sociali territoriali d’ambito. Questa notizia, qualche giorno fa, è stata confermata dal commissario del consorzio Angelo Roma e dal direttore Maurizio Moscara durante un’audizione in commissione consiliare servizi sociali".

"Il fattore tempo è fondamentale poiché le somme appostate per le assunzioni dovranno essere utilizzate inderogabilmente entro il prossimo 31 dicembre. Il nuovo quadro normativo in materia di concorsi pubblici ha ridotto drasticamente i tempi e rivisto le procedure delle selezioni e quindi ci sono tutte le condizioni per concludere l’iter anche in tempi stretti".

"Auspichiamo - conclude Cannalire - che le procedure concorsuali partano nel più breve tempo possibile per permettere così al consorzio di potenziare il proprio organico e i servizi agli utenti e consentire a tanti operatori specializzati del territorio di aspirare ad un posto di lavoro stabile".