Giunta monca e attesa dei nomi da FdI. Il sindaco: "Ancora qualche giorno di pazienza"

BRINDISI – Giuseppe Marchionna chiede ancora “un attimo di pazienza”. Potrebbe servire ancora una settimana per chiudere il cerchio sulla nuova giunta varata due settimane fa. Mancano all’appello i due assessori che spettano a Fratelli d’Italia. Il primo cittadino si aspetta che il partito formalizzi a giorni le proposte.

Nel rispetto della parità di genere, dovrà trattarsi di un uomo e una donna. Per quanto riguarda la cosiddetta quota rosa, il nome al vaglio del gruppo consiliare e della segreteria del partito è quella di Roberta Ruggero, avvocato che si è candidato fra le file di FdI in occasione delle elezioni amministrative 2023, quando ha conquistato 77 preferenze. Il nome maschile che prende quota è invece quello dell’assessore uscente Antonio Pisanelli, titolare della delega ai Servizi Sociali, fino all’azzeramento dell’esecutivo deciso dal sindaco lo scorso 8 luglio. Sarebbe ormai fuori dai giochi, invece, il vicesindaco Massimiliano Oggiano.

Le riunioni interne che si sono svolte nei giorni scorsi non hanno sortito la fumata da bianca. A quanto pare l’ennesimo incontro è in programma per domani (martedì 23 luglio), in presenza del segretario provinciale Luigi Caroli.

Gli incastri fra nomine e deleghe

I nomi già ufficializzati sono quelli degli assessori Livia Antonucci (Forza Italia), Cosimo Elmo (Forza Italia), Caterina Cozzolino (Forza Italia), Daniela Maglie (persona di fiducia del sindaco), Ercole Saponaro (Lega), Mario Scioscioli (Casa dei moderati), Teodoro Scarano (lista del sindaco). I tasselli delle nomine dovranno incastrarsi con quelli delle deleghe, sulle quali il sindaco non ha ancora una preso una decisione.

A tal proposito è concreta l’ipotesi che l’Urbanistica, già detenuta dal vicesindaco Oggiano, possa andare a un altro partito. FdI dovrebbe invece mantenere la carica di vicesindaco, mentre Bilancio e Affari legali dovrebbro restare rispettivamente ad Antonucci e Maglie, le uniche riconfermate. La delega ai Servizi sociali potrebbe andare a Saponaro. Forza Italia dovrebbe mantenere quella ai Lavori Pubblici (ricoperta dall’ormai ex assessore Gianluca Quarta) con Cosimo Elmo.

Questione Multiservizi

Per il sindaco e la sua maggioranza sarebbe di importanza fondamentale completare il mosaico entro il consiglio comunale monotematico dedicato alla Multiservizi che sarà convocato, stando al timing dettato da Marchionna nel corso della seduta del consiglio comunale di venerdì scorso, fra il 30 e il 31 luglio. A tal proposito il sindaco, intervistato a margine dell’odierna seduta dell’assise, si mostra fiducioso.

“Ragionevolmente – afferma – dovremmo trovare una soluzione entro il consiglio comunale sulla Multiservizi. Anche se la vicenda Bms - dichiara - sta rappresentando alcuni elementi di novità sui quali in settimana rifletterò insieme ai capigruppo. Questa - rimarca Marchionna - è una vicenda che interessa tutti, non solo la maggioranza. L’obiettivo fondamentale è tutelare i lavoratori, ma è anche evidente che l’andamento dell’azienda, nonostante il piano industriale preparato, continua ad essere preoccupante. Dobbiamo trovare soluzioni che garantiscano i lavoratori, ma anche il Comune, da questo continuo esborso finanziario per tappare le falle”.

