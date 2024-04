Palaeventi "New Arena": contenzioso sugli espropri, i costi potrebbero raddoppiare

BRINDISI - I costi di esproprio dei terreni in cui sorgerà il palaeventi New Arena potrebbero raddoppiare da 500mila euro a un milione di euro, a carico dell’amministrazione comunale. La quantificazione dell’importo è sub iudice, nell’ambito di un contenzioso fra il comune di Brindisi e i proprietari, su cui si è già svolto un lodo arbitrale. E’ stato il dirigente del settore Lavori Pubblici, Fabio Lacinio, a fare il punto della situazione sull’iter per la realizzazione dell’impianto sportivo in contrada Masseriola, durante una seduta della commissione Lavori pubblici presieduta da Raffaele De Maria che si è svolta stamattina (martedì 23 aprile), in presenza dell’assessore al ramo, Gianluca Quarta. La seduta è stata animata da una polemica alimentata dal consigliere comunale Francesco Cannalire (Pd) nei confronti del vicesindaco Massimiliano Oggiano, che a detta di Cannalire “detterebbe l’agenda alle commissioni”.

Il nodo espropri

L’impianto New Arena, come noto, è stato proposto più di quattro anni fa da un’associazione temporanea di imprese capeggiata dalla New Basket Brindisi, tramite un project financing che coinvolge la Regione Puglia, il Comune di Brindisi e il Credito sportivo. Il rincaro delle materie prime ha fatto schizzare i costi per la realizzazione a oltre 20 milioni di euro, rispetto a una stima iniziale di circa 15 milioni, provocando una lunga fase di stallo. Lo scorso giugno il progetto è stato certificato da Asset (Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio) Puglia.

E adesso? Quanto ci vorrà per la posa della prima pietra? Lacinio ha spiegato che l’amministrazione comunale ha adempiuto ai propri obblighi. Ossia l’impegno di una somma pari a 250mila euro per le opere di urbanizzazione e l’acquisizione delle aree dei privati con esproprio. Ma la procedura, come accennato, è al centro di un arbitrato.

I proprietari si sono infatti opposti alla valutazione complessiva pari a 500mila euro fatta negli anni scorsi dall’amministrazione comunale. Il lodo arbitrale ha riconosciuto un importo di circa un milione di euro. Si tratta di una valutazione ancora pendente, in quanto il comune di Brindisi ha opposto ricorso. “Al di là dell’importo – chiarisce Lacinio – siamo disponibili a dare subito l’area per la posa della prima pietra”.

Il ruolo della New Basket

E qui entra in gioco l’Ati capeggiata dalla New Basket, che a quanto pare avrebbe avviato una trattativa per far entrare nel progetto anche un gruppo americano. Il progetto definitivo, intanto, è stato già validato da mesi dalla società regionale preposta, che ha fornito esito positivo, con una serie di prescrizioni che dovranno essere verificate in fase di progettazione esecutiva. Il prossimo step consiste quindi nella presentazione del progetto esecutivo e nell’approvazione di quello definitivo, da parte del Comune di Brindisi. Necessaria anche la presentazione di un piano economico finanziario verificato e asseverato da un istituto di credito. “So che la società – spiega Lacinio- sta cercando una soluzione”.

Polemica sul vicesindaco

Dopo l’intervento di Lacinio, ha preso la parola il consigliere Cannalire, che ha polemizzato con il vicesindaco. “Sulla realizzazione del palazzetto – afferma Cannalire in una dichiarazione rilasciata ai giornalisti a margine della commissione – le riserve del Partito democratico sono dovute soprattutto a una ‘velina’ del vicesindaco in cui prende quasi le distanze dall’iter procedurale. Questo ci preoccupa. Perché a fonte di un Comune di Brindisi che si è esposto con l’acquisizione dei terreni, oggi abbiamo il numero due dell’amministrazione che fa sapere indirettamente che l’iter andava rivisto, mettendo in una situazione di precarietà anche quello che può essere il futuro del progetto”. Cannalire poi, in sede di conferenza di capigruppo, ha chiesto al sindaco Marchionna di prendere posizione su questa situazione.

Il presidente della commissione, De Maria, esclude qualsiasi forma di ingerenza. “Io non seguo - ha dichiarato il consigliere comunale – le agende di nessuno. Vado avanti in riferimento a quelli che sono i problemi della città. E’ opportuno che tutti i consiglieri siano messi nelle condizioni di sapere come stanno le cose. Non mi interessano i pensieri di altri soggetti. Mi piace il confronto e mi piace fare sintesi al termine del confronto. Non ho bisogno di piloti: io mi muovo autonomamente”.

Giochi Mediterraneo: finanziamento per stadio e Masseriola

Infine, su richiesta del consigliere Michelangelo Greco, anche un passaggio sulla situazione del finanziamento da circa sei milioni di euro per il restyling dello stadio Fanuzzi, in vista dei Giochi del Mediterranei in programma nel 2026, a Taranto. “Stiamo lanciando il bando – spiega ancora Fabio Lacinio - per cercare la società che possa redigere la progettazione, ma allo stato c’è solo una promessa di finanziamento sia per lo stadio che per l’impianto di contrada Masseriola (che dovrebbe beneficiare di un finanziamento di circa 4 milioni di euro per opere di urbanizzazione, sndr). Al momento non c’è un atto di finanziamento”.

