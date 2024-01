"Ddl Calderoli": già dal nome suona male. Autonomia differenziata più vicina

Sono molte le incertezze che attanagliano Brindisi ed il Sud Italia in vista dell'autonomia differenziata. Preoccupazioni legittime di chi vuole evitare la desertificazione dei territori nell'ottica di uno spopolamento già avanzante. I dubbi aumentano esponenzialmente se si fa riferimento all'ideatore del disegno di legge approvato appena ieri (24 gennaio) al Senato della Repubblica.

Basterà ricordare che poco dopo l'entrata in vigore della legge elettorale del 2005, fu proprio il suo artefice, lo stesso Roberto Calderoli, a definirla una "porcata". Da qui il nome Porcellum assegnatole dai media.

Questa volta, però, è stato scelto un "termine pubblicitario" differente, lontano da riferimenti personali sconvenienti: appunto, l'autonomia differenziata. La preoccupazione generale è che il Ddl possa spaccare ancora di più un'Italia già di per sé frazionata e disuguale.

Del resto, le scene viste ieri al Senato non sono incoraggianti. Qualcuno aveva creduto nella prospettiva di una Lega 2 o 3.0 che avesse finalmente deciso di abbracciare il concetto di unità nazionale. Ma la bandiera sventolata ieri dalla senatrice del carroccio Mara Bizzotto, appena dopo l'approvazione, lascia dei dubbi: non si tratta del tricolore italiano bensì del simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia.

Del resto l'autonomia è da sempre stato il grande fine leghista. Un obiettivo per cui - dalle voci circolanti nel parlamento e secondo quanto evidenziato dal collega Fabio Salamida su Today.it - ci sarebbe stato un accordo tra Fratelli d'Italia e Lega: l'autonomia differenziata in cambio del premierato. Ora il Meridione attende risposte dai propri rappresentanti istituzionali.

Maurizio Bruno, consigliere Regione Puglia

Stanno derubando il Sud. Stanno spaccando l’Italia. Stanno per trasformare le regioni meridionali in un deserto. E lo stanno facendo con la complicità, con il tradimento, di parlamentari meridionali. Deputati e senatori della maggioranza che stanno svendendo la propria terra per obbedire ai partiti e agli interessi del Nord. Quella che chiamano “autonomia differenziata” e che ieri è stata approvata in Senato altro non è che una rapina al Sud. Quando con questa legge, per intenderci, le Regioni ricche potranno stabilire di pagare di più medici, infermieri, insegnanti delle loro regioni ricche, cosa credete che faranno medici, infermieri, insegnanti, professionisti del Sud? Se ne andranno. Tutti.

Quando con questa legge le regioni ricche, che sono tali anche grazie ai meridionali emigrati lì, potranno tenere per sé tutti i soldi che hanno, cosa pensate che accadrà alle nostre Regioni? Tutto questo sta avvenendo. Sta avvenendo ora. E sta avvenendo sul serio. Quando ci sveglieremo, quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi. Ma siamo ancora in tempo. La norma deve ancora passare alla Camera. Mi appello quindi ai deputati meridionali di tutti i partiti: non tradite la vostra terra. Non tradite il Sud. Non tradite il Paese.

Antonio Macchia: segretario generale Cgil Brindisi

Il dato più inquietante, oltre alla incomprensibile complicità su questo scellerato disegno, è l'assoluta ignavia e il silenzio totale di tutti i sindaci del mezzogiorno di centrodestra, quello di Brindisi compreso, su un tema di assoluta delicatezza per un territorio che già vive una situazione di sofferenza e di marginalizzazione sempre più marcata e che di solidarietà e sussidiarietà ha bisogno assoluto da parte del governo per uscire dalle secche e riprogrammare un futuro.

Vogliamo capire come i nostri sindaci di centrodestra risolveranno i problemi dello spopolamento dei nostri territori, delle fughe in altre regioni per curarsi, della ripartizione dei fondi del Piano di ripresa e resilienza, degli investimenti in infrastrutture, della creazione delle condizioni per generare lavoro buono e stabile per i disoccupati e per i nostri giovani, della povertà sociale, educativa, culturale. La Cgil continuerà ad opporsi in tutti i modi al Ddl Calderoli e a chiedere ad amministratori, parlamentari, ministri del Sud di pronunciarsi prima che questo atto scellerato arrivi a compimento con tutte le nefaste conseguenze che esso comporterà.