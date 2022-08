Elezioni 2022, l'avvocato Domenico Attanasi indicato come capolista di "Azione"

BRINDISI - Riceviamo e pubblichiamo nota ufficiale della segreteria del partito Azione guidato da Carlo Calenda.

E’ quello di Domenico Attanasi, avvocato penalista di 43 anni, presidente del consiglio comunale di Francavilla Fontana e leader del movimento civico "Idea per Francavilla", il nominativo indicato dalla segreteria provinciale e regionale di "Azione" per la candidatura nel collegio uninominale e al primo posto del listino plurinominale della Camera dei Deputati per la Provincia di Brindisi.

Attanasi, già vice presidente nazionale dell’Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), avrebbe manifestato la propria disponibilità alla candidatura dicendosi in ogni caso lusingato dalla indicazione a prescindere da quelli che saranno gli sviluppi politici della vicenda, avendo già da tempo espresso condivisione nei confronti dei valori di riferimento e delle proposte politiche di "Azione" e del suo leader Carlo Calenda e sottoscrivendo la tessera del partito.