Azione si organizza: l'assemblea provinciale a Brindisi aperta ai cittadini

BRINDISI - Sabato 28 gennaio alle ore 09:30 a Palazzo Nervegna, Brindisi, si terrà l'assemblea provinciale del partito di Azione, aperto a tutti i cittadini. E' notorio che Azione Puglia è stata commissariata e nominato commissario regionale il consigliere regionale Fabiano Amati.

Si legge in una nota a firma del segretario provinciale di Brindisi, Raffaele Pappadà: "Risolti alcuni aspetti organizzativi interni, anzi ringrazio il commissario Amati per la fiducia riposta nella mia persona confermandomi nel ruolo di responsabile provinciale della nostra provincia, si ritorna a fare politica e a parlare con la gente, ma di problemi reali e non di argomenti stucchevoli che interessano solo gli addetti ai lavori e non ai cittadini".

Pappadà poi snocciola i punti all'ordine del giorno. "Si tornerà a discutere di argomenti reali che interessano tutti noi: liste d'attese negli ospedali, fine vita, consorzi di bonifica tanto per citare alcune delle mozioni che il commissario Amati ha presentato in consiglio regionale".

La nota si conclude con queste parole: "Sanita, scuola, sicurezza e giustizia sono temi fondamentali per lo sviluppo e la crescita di una nazione e appartengono alla vita di tutti i giorni di tutti noi. In assemblea i cittadini saranno gli attori principali con i loro interventi portando sul tavolo dell'assemblea i problemi che sono costretti ad affrontare ogni giorno".