Bando per assunzioni nei Comuni: "A Brindisi servono 20 nuovi funzionari"

BRINDISI – Il Comune di Brindisi è pesantemente sotto organico e punta ad assumere almeno 20 nuovi funzionari. Come? Attraverso un avviso del Dipartimento della coesione. La giunta Marchionna ha formalizzato l’adesione alla procedura attraverso una delibera approvata nella giornata di ieri. L’avviso riguarda la raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle amministrazioni regionali, città metropolitane, province, unioni di comuni e comuni situati nelle regioni della Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il bando

L'obiettivo del bando è quello di potenziare la capacità amministrativa e tecnica degli enti territoriali, attraverso l’assunzione di personale a tempo indeterminato da impiegare e specializzare nell'attuazione dei fondi europei per la coesione e le figure richieste saranno ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista in attività culturali, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica. Questo tramite un concorso nazionale.

Già lo scorso novembre i consiglieri comunali del Partito democratico avevano invitato l’amministrazione comunale a sfruttare questa opportunità, avviando le procedure burocratiche del caso. Ora l’esecutivo, a quattro giorni dalla scadenza del bando, passa alle vie di fatto.

I posti da coprire

Nella delibera è specificato che la dotazione organica dell’area dei funzionari, tenuto conto del fabbisogno già approvato o in fase di aggiornamento ai fini della partecipazione all’avviso, è pari a 126 e che i posti vacanti risultano essere n. 62.

Attualmente il personale, con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato, attualmente impiegato alla data della presentazione della domanda per la gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dalle risorse delle politiche di coesione è di 10 unità, di cui cinque assunte con contratto a tempo indeterminato impiegato in via non esclusiva per l’attuazione dei progetti finanziati dalle politiche di coesione europea e nazionale. Poi vi sono cinque unità assunte con contratto a tempo determinato (di cui n.3 con contratto in scadenza nel 2024, n.1 con scadenza nel 2025 e n. 1 con scadenza nel 2026).

Tramite il bando del Dipartimento, la giunta punta all’assunzione delle seguenti figure: sette unità con profilo professionale di funzionario specialista in attività amministrative e contabili; sette unità con profilo professionale di funzionario ingegnere; quattro unità con profilo professionale di funzionario esperto in progettazione e animazione territoriale; due unità con profilo professionale di funzionario specialista della transizione digitale.