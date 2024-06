Sottopasso off limits per i disabili: "Rfi abbatta le barriere architettoniche"

Riceviamo e pubblichiamo un intervento del consigliere comunale Roberto Quarta, eletto in Fratelli d’Italia

Questa mattina, durante la seduta della Commissione Urbanistica, si è tornato a discutere del progetto relativo all’installazione di un ascensore nel rione Casale, precisamente in via Marco Valerio. Il progetto, affidato alla Multiservizi, è attualmente fermo negli uffici tecnici dal 2019.

In qualità di vice presidente della commissione Urbanistica, ho proposto alla commissione di impegnarsi attivamente a contattare Rete ferroviaria Italiana (Rfi) per affrontare una problematica ulteriore e non meno urgente: l’abbattimento delle barriere architettoniche nel sottopasso di via Torpisana. Questo sottopasso, infatti, è ancora privo di impianti tecnologici idonei a garantire l’accesso alle persone diversamente abili.

È inaccettabile che nel 2024 ci siano ancora progetti di così grande importanza sociale bloccati. Dobbiamo accelerare la loro realizzazione per garantire una città inclusiva e accessibile a tutti i cittadini. Il mio impegno sarà quello di sollecitare Rfi affinché intervenga prontamente per migliorare l’accesso nel sottopasso di via Torpisana, contribuendo così a eliminare le barriere che ostacolano la mobilità delle persone con disabilità.

L’attenzione della commissione Urbanistica e delle istituzioni locali deve essere focalizzata sulla risoluzione di queste problematiche, con l’obiettivo di trasformare Brindisi in una città più moderna e accessibile. In ultimo, nonostante ulteriori sollecitazioni fatte, rimane ancora inaccessibile l’ascensore che consente l’accesso agli uffici Lavori pubblici. Una vergogna!

