Colpo di scena a Carovigno: Bennardi rinuncia, Pd-M5S scelgono un nuovo candidato

CAROVIGNO - A poche ore dalla chiusura dei termini per la presentazione delle liste, si registra un colpo di scena a Carovigno. Luigi Bennardi, segretario cittadino del Pd, rinuncia alla candidatura a sindaco alla guida della coalizione composta da Partito Democratico e Movimento 5 stelle. Al suo posto si candida il commercialista Salvatore Ancora, già candidato sindaco nel 2018. Lo annunciano i due partiti attraverso una nota congiunta. Va ricordato che dopo l’ufficializzazione della candidatura di Bennardi, si era aperta una crepa nel Pd di Carovigno, con le dimissioni di tre componenti del direttivo cittadino dei democratici.

“Due anni di commissariamento - si legge nella nota congiunta - per accertate ingerenze da parte della criminalità organizzata avrebbero prefigurato, in qualsiasi realtà cittadina nonché contesto politico, un’importante e coraggiosa constatazione: Carovigno non può più rimandare una radicale e convinta fase costituente della propria gestione della democrazia. Nulla di tutto ciò è accaduto nella nostra città, in modo particolare nelle ultime settimane. La politica carovignese ha dimostrato non solo di non aver imparato la lezione della storia, ma ha continuato anzi, ad anteporre gli interessi di pochi all’interesse supremo della collettività e della città, ritenendo spesso la democrazia un incidente di percorso”.

“In questo contesto difficile e travagliato – si legge ancora nella nota - nonostante le importanti difficoltà riscontrate nella costruzione di un percorso unitario con altre forze politiche, M5S e PD di Carovigno hanno collaborato incessantemente affinché l’accordo programmatico del campo progressista di centro sinistra siglato circa un mese fa si concretizzasse con un vero rilancio programmatico dell’alleanza. Gli ultimi accadimenti richiedono un’attenzione particolare nei confronti della comunità del Partito Democratico di Carovigno. Motivo per cui il neo eletto segretario sarà impegnato sin da subito al rinvigorimento del partito”.

“E’ fondamentale ribadire con forza - fanno sapere ancora Pd e M5S - che non c’è più spazio per chi non ha passione, non ha idee, non ha progetti, non ha voglia di fare e soprattutto voglia di mettersi a disposizione della comunità, intendendo la politica come il luogo in cui si soddisfano esclusivamente ambizioni personali o molto peggio per chi decide, a seconda della personale convenienza, la accomunano e prevalgono nettamente su qualsiasi divisione”.

Queste le dichiarazioni di Salvatore Ancora: “Aderisco con senso di responsabilità alla richiesta del massimo impegno in questa tornata elettorale. Abbiamo il dovere, come gruppo e come coalizione, di offrire all’elettorato progressista di centrosinistra un luogo nel quale le idee e i temi che costituiscono la base delle nostre forze politiche, trovino forma in azioni amministrative e proposte concrete”. “In contrapposizione ai tre candidati della destra che ci fronteggiano, porteremo avanti i temi che ci accomunano e che costituiscono punti fondamentali del nostro programma elettorale. Questa alleanza deve essere assolutamente tutelata e consolidata e deve costituire il nucleo di aggregazione per tutti i cittadini, le associazioni, le realtà produttive che vedono la politica come servizio e non come luogo di esercizio e accrescimento del potere personale”.