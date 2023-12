Marchionna: "Brindisi è una città intrisa di rancorosità. Cambiamo rotta"

BRINDISI - Né influenza, né sindrome otolitica. E per fortuna. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nei primi mesi di mandato ha affrontato tanti problemi, ma non quelli accusati dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E così oggi (venerdì 29 dicembre 2023) si è presentato regolarmente nella sala Mario Marino Guadalupi del Comune per la conferenza stampa di fine anno. Ha riassunto il 2023 che si accinge a terminare e ha annunciato, brevemente, cosa la città si deve aspettare dall'anno che verrà. Tributi, Contratto istituzionale di sviluppo, New Arena, Bms e, en passant, una stoccata mica da poco al Partito Democratico locale. Nella mente rimane impressa una frase: "Brindisi è una città intrisa di rancorosità". Il sottotesto è evidente: bisogna cambiare. Non solo la politica, ma anche la cittadinanza.

Ogni primo cittadino ha i propri problemi da affrontare, sin dall'insediamento. Nessun accenno alle dinamiche di maggioranza, che tanto lo hanno fatto penare, lui che si è avviato alla politica quando il penta-partito era ancora in àuge. E lo stile era diverso. Sindaco di Brindisi al tramonto della Prima Repubblica, è restato ora distante, ora dentro la cosa pubblica. Adesso il quadro è completamente cambiato. Ma i problemi, per ogni sindaco, restano quelli: far quadrare i conti, soprattutto. Nel dettaglio: Marchionna ricorda il restyling dello stadio Fanuzzi e la grana della Brindisi Multiservizi, passando per i lavori di rifacimento in piazza Mercato. E' una questione di "metodo", per Marchionna. Lo aveva annunciato in campagna elettorale: una priorità era far riavvicinare i cittadini alla politica.

L'impegno è quello di ascoltare la gente. E così sono state attivate - ricorda il primo cittadino - delle caselle email. Per segnalare cosa non va in città in due settori: decoro urbano e lavori pubblici. Finora si sono contate oltre 350 segnalazioni. Quelle risolte? "Sono quasi la metà, circa 170", spiega il sindaco. Poi un altro risultato è quello dell'illuminazione al parco Di Giulio, sovente bersaglio dei vandali: ci sono da installare una cinquantina di pali. Poi c'è l'attivazione, prevista a gennaio 2024, dello sportello unico per l'edilizia, anche se il lavoro degli uffici è stato encomiabile, per Marchionna: le pratiche pendenti sono state quasi azzerate. Quasi. Una mano viene tesa all'Amministrazione Rossi, quando si parla delle case di quartiere. Marchionna le appoggia in toto.

Poi, senza abbandonare il tono calmo, arriva una stoccata ai rivali del Pd locale: "Noi non abbiamo mai messo in discussione la liceità delle gare d'appalto né siamo andati a vedere i gradi di parentela in determinate situazioni". Traduzione: alcuni colpi sono arrivati sotto la cintura. E così è scorretto e si fanno male tutti, lascia intendere neanche troppo velatamente il sindaco. E allora la politica brindisina faccia uno scatto di dignità, la chiosa del sindaco. Riguardo l'attacco più recente dei Democratici - che riguarda la rinuncia a un finanziamento per una pista ciclabile -, Marchionna spiega che si sarebbero presentate le stesse criticità riscontrare nella pista di viale Aldo Moro: parcheggi e viabilità. E da qui che parte la riflessione sulla "città intrisa di rancore".

"Bisogna ritrovare il senso di comunità". Il compito non è facile. E non solo a Brindisi. Ma è questo l'augurio per il 2024 da parte del sindaco Giuseppe Marchionna al capoluogo adriatico. Poi si passa al 2024. Obiettivi in ordine sparso: mettere in sicurezza la Bms già da gennaio; un accordo col Politecnico di Bari per il documento programmatico relativo al Pug; nuove notizie sulla New Arena da parte del privato, in un paio di mesi dovrebbe essere pronto il piano di fattibilità tecnico economico. Infine, c'è il Contratto istituzionale di sviluppo. Marchionna ricorda che le macro aree sono tre: la falesia, il Tommaseo e l'isola di Sant'Andrea. Sono in corso interlocuzioni con soggetti del calibro di Invitalia, ma l'auspicio del sindaco è di "persguire un partenariato pubblico-privato per la gestione successiva".