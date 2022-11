Sostegno Pd al sindaco Rossi: scontro fra Amati e segretario cittadino Cannalire

BRINDISI – “Tentativo di ingerenza inaudito e gravissimo”. Così il segretario cittadino del Pd, Francesco Cannalire, definisce la richiesta del consigliere regionale Fabiano Amati (anch’egli del Pd), di convocare un’assemblea provinciale dei democratici, per discutere del sostegno del Pd di Brindisi all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Riccardo Rossi.

A innescare il botta e risposta è una nota di Fabiano Amati sulla situazione amministrativa nel Comune di Brindisi. “Il potenziale non sfruttato di Brindisi – afferma il consigliere regionale - investe la città, la provincia e la regione. E perciò non possiamo continuare a vivere tra silenzi imbarazzati. Non possiamo assistere, senza dire una parola, a scontri continui tra il sindaco no-a-tutto e le altre istituzioni, a cominciare dall’Autorità Portuale e dalla Regione, forzando peraltro regole di competenza e di merito”.

“Non possiamo tacere – prosegue Amati - senza prendere posizione, di fronte a una chiara levata di scudi di tutte le associazioni rappresentative del mondo del lavoro. Per questo motivo – conclude il consigliere regionale - ho chiesto al segretario provinciale del Pd Francesco Rogoli di convocare un’assemblea provinciale, aperta anche agli elettori, sulla situazione amministrativa della città capoluogo e su un interrogativo di fondo: si può ancora sostenere l’amministrazione comunale in carica?”.

A stretto giro arriva la replica di Francesco Cannalire. “Il tentativo di ingerenza del consigliere regionale Fabiano Amati per le sorti dell’amministrazione comunale di Brindisi - afferma Cannalire - è inaudito oltre che gravissimo per la pretesa che esprime di imporre a rappresentanti delle istituzioni, espressione della volontà degli elettori della città di Brindisi, una presunta volontà politica di questo o quel partito, provenendo proprio da chi come lui ogni giorno agisce in totale libertà di iniziativa politica ignorando e dileggiando le scelte del suo partito e dell'amministrazione regionale”. A detta di Cannalire “è ridicolo poi che chieda la convocazione dell’assemblea provinciale del Partito Democratico colui che non si è mai degnato da anni di partecipare ad una riunione in cui non si discutesse di candidature, o da colui che alle ultime elezioni politiche ha definito in ogni angolo di Puglia invotabili ed illegittime le liste del Partito Democratico”.

“Non è comprensibile - si legge ancora nel comunicato di Cannalire - e non voglio neanche immaginare quale scopo stia perseguendo il consigliere Amati che da qualche tempo si è posto all’opposizione di tante persone per bene e a riferimento di movimenti ostili a questa Amministrazione ed al Pd ed espressione della vecchia politica cittadina”. “A questo punto - conclude il segretario cittadino - credo sia necessaria e la richiederò al segretario provinciale Francesco Rogoli ed al segretario regionale Marco Lacarra, piuttosto, un’assemblea regionale per meglio comprendere se Amati faccia più parte del Partito Democratico visto che si è macchiato di tali responsabilità politiche”.