Marchionna e Penta: "Brindisi città alla bona". L'opposizione: "Si scusino pubblicamente"

BRINDISI – “Brindisi una città alla bona”. L’opposizione invita il sindaco Giuseppe Marchionna e l’assessore comunale alle Politiche giovanili, Lidia Penta, di scusarsi pubblicamente per un’espressione utilizzata ieri pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione del progetto Galattica, presso palazzo Guerrieri, in presenza anche dell’assessore regionale alla Pubblica istruzione, Alessandro Delli Noci.

Sindaco e assessore erano seduti l’uno al fianco dell’altra. Da stamattina sta facendo il giro delle chat un audio su un breve scambio di battute fra i due. Penta parla di Brindisi che “si è sempre vista come una città…non voglio dire ignorante…però…un po' così…un po’…”. Mentre l’assessora cerca il termine più adatto, interviene il sindaco: “In dialetto, alla bona”. E poi ancora Penta: “Alla bona, perfetto”.

In realtà l'intento dei due non era certamente quello di dipingere Brindisi come la città dell'ignoranza. Prima del passaggio “incriminato”, la Penta ha fatto riferimento alla candidatura di Brindisi a Capitale italiana della cultura, che “sarà come una spinta educativa” e darà “la voglia di essere il centro di attenzione - ribadisce Penta, dopo lo scambio di batture con Marchionna - per cose positive”.

Gli amministratori facevano insomma riferimento a una sorta di immagine che è stata costruita della città, non corrispondente alla realtà. In questo contesto rientra proprio l'inaugurazione del progetto Galattica: un centro in cui i giovani potranno coltivare e attuare idee innovative legate anche alla crescita del territorio da un punto di vista sociale e imprenditoriale.

Ad ogni modo i consiglieri comunali di minoranza (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Impegno per Brindisi, Uguaglianza cittadina, Movimento Regione Salento, Brindisi Bene Comune-Alleanza Verdi Sinistra, Attiva Brindisi), attraverso una nota congiunta, attaccano il primo cittadino e l’esponente della giunta. “La nostra comunità - si legge nel comunicato - non merita di essere oggetto di derisione e disprezzo da parte di coloro che dovrebbero rappresentarne gli interessi e promuoverne il benessere”. “Anche laddove pronunciate in un contesto più ampio, definire la città con le parole di ‘ignorante’ e ‘alla bona’ – prosegue l’opposizione - rivela un atteggiamento irrispettoso e distante dalla realtà quotidiana e rappresenta una vera e propria vergogna per chi ricopre ruoli di responsabilità pubblica”.

“E’ inaccettabile - si legge ancora nel comunicato dell’opposizione - che autorevoli rappresentanti istituzionali utilizzino luoghi comuni ingiusti e ingenerosi nei confronti della città e lo è ancora di più a pochi giorni dall’annuncio che Brindisi sarà candidata a capitale italiana della cultura”.

“Non è possibile tollerare – insistono i consiglieri di minoranza che il sindaco definisca ‘alla bona’ la sua stessa città, che dovrebbe essere amata e valorizzata al di sopra di tutto. Allo stesso modo, è deplorevole che un assessore cerchi un sinonimo del termine ‘ignorante’ per definire la propria comunità, trasmettendo un messaggio di disprezzo verso i cittadini che rappresenta. La nostra città merita rispetto e impegno da parte delle autorità locali, non commenti superficiali e denigratori”.

L’opposizione invita quindi Marchionna e Penta a “ritrattare pubblicamente e a presentare scuse formali alla città di Brindisi e ai suoi abitanti”.

