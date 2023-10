Assemblea pubblica su deposito Edison: arrivano le prime adesioni

BRINDISI - Assemblea pubblica per parlare del progetto Edison di un deposito di Gnl nel porto di Brindisi, arrivano le prime adesioni. Dopo la catena umana che sabato scorso (30 settembre) si è svolta sul lungomare Regina Margherita, le associazioni ambientaliste lanciano una nuova iniziativa contro la realizzazione dell'opera. Giovedì 12 ottobre, alle ore 18, ai piedi della scalinata Virgilio, si svolgerà l'iniziativa alla quale sono stati invitati a partecipare anche il sindaco Marchionna, il presidente della Provincia Matarrelli, il governatore Emiliano e il deputato D'Attis.

L'assemblea pubblica è stata annunciata martedì 3 ottobre. Il giorno successivo, il Movimento 5 Stelle di Brindisi comunica "che parteciperà con lo stesso entusiasmo e convinzione con cui ha aderito alle manifestazioni del 24 agosto e 30 settembre". Recita una nota: "Come cittadini e sostenitori appassionati dell'ambiente e del futuro della nostra città, crediamo fermamente che la decisione di realizzare un deposito/impianto Gnl da parte di Edison e col beneplacito della nostra Amministrazione, non rappresenti una scelta efficace e utile per la città, perché questo impianto, lo ricordiamo, è ad alto rischio di incidente rilevante, in quanto i rischi di un'esplosione con la conseguente fuga di gas, metterebbe a rischio la salute dei brindisini. Inoltre quest'impianto comprometterebbe anche lo sviluppo economico del nostro porto e quindi di Brindisi".