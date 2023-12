Edison e "criticità" ignorate: dalla conferenza dei capigruppo la risposta al Ministero

BRINDISI - Non solo la questione di una eventuale interferenza con i binari a Costa Morena Est, ma anche la mancata Via (valutazione di impatto ambientale) e un mancato riscontro degli effetti cumulati del progetto Edison nel porto di Brindisi con altri impianti nella stessa area. La conferenza dei capigruppo che si è svolta oggi, venerdì 15 dicembre, ha portato a un documento unitario di "contro-risposta" al "no" del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la revoca del decreto autorizzativo. Oggi si è registrata una "unità di intenti" della politica brindisina - maggioranza e opposizione -, alla presenza del sindaco Giuseppe Marchionna. L'unico distinguo è stato quello del consigliere indipendente Giampaolo D'Onofrio. Quest'ultimo, in continuità con la sua uscita dall'aula in occasione del consiglio comunale monotematico, oggi non è stato presente. Ha motivato la sua contrarietà al documento che sarebbe stato prodotto con una lettera.

La questione della Via

Dal Ministero era stato spiegato che la Via, per questo progetto, non si rendeva necessaria in virtù delle dimensioni del futuro impianto. Eppure, si legge nel documento prodotto oggi, per il Ministero esistono due pesi e due misure, se è vero come è vero che "la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di codesto Ministero, nell'esaminare la richiesta della medesima Edison spa di 'Modifiche al progetto accosto e deposito costiero di Gnl' nel porto Oristano, ha espressamente statuito che in via generale 'si ritiene che per terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto' debbano intendersi i terminali connessi alla rete (on grid), ovvero funzionali alla distribuzione del gas nella rete nazionale dei gasdotti". Il decreto 319 del 5 luglio scorso specifica, in breve, che l'impianto di Oristano, per i motivi sopra menzionati, debba essere sottoposto a Via.

Un'altra "mancata valutazione"

Insomma, poiché non si è invece operato "in tal senso riguardo all'autorizzazione rilasciata in relazione al progetto di realizzazione di deposito costiero autorizzato nel porto di Brindisi, si configurano quindi, quindi, criticità della Autorizzazione rilasciata da codesto Ministero in data 22 agosto 2022, con riferimento all'impianto che la medesima Edison spa intende realizzare nel porto di Brindisi, che il Consiglio Comunale ha inteso evidenziare affinché codesto Ministero, riesaminando la detta autorizzazione, in autotutela adotti i conseguenti provvedimenti". Poi, un altro "sotto-punto": nel luglio 2023 - si legge sempre nel documento - Edison avrebbe adottato modifiche al progetto inizialmente autorizzato, tanto che la stessa società "ha richiesto una nuova valutazione ai sensi della direttiva Seveso (direttiva Ue in materia di grandi rischi industriali, ndr) circa i rischi di incidente rilevante". Anche tale aspetto andrebbe valutato.

Gli effetti cumulati

Sotto la lente d'ingrandimento, sempre nel documento, c'è ancora l'autorizzazione del 22 agosto 2022. Il Ministero non avrebbe tenuto conto "degli impatti cumulativi, 'in relazione al funzionamento della torcia e alla presenza di altre analoghe proposte progettuali in fase di esame presso il Ministero per la transizione ecologica'". Nel dettaglio: il sito che dovrà ospitare il deposito di Gnl da vede da tempo la presenza di un impianto di gas naturale della ex società Ipem. In futuro sarebbe prevista la realizzazione di un deposito di prodotti petroliferi, "la cui procedura istruttoria risultava essere già pendente allorché si è svolta la procedura autorizzativa dell'impianto Edison". Insomma, la normativa riguardo impianti a rischio di incidente rilevante "obbliga a tener conto degli effetti cumulativi derivanti da altri impianti già esistenti o in corso di autorizzazione". Il Ministero avrebbe "sorvolato" su questo aspetto.

L'interferenza con i binari

Infine, c'è il caso dei binari a Costa Morena Est. In una nota del 23 novembre, indirizzata all'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale, il Ministero aveva assicurato che la realizzazione del deposito di Gnl nel porto di Brindisi non interferirà con la linea ferroviaria già esistente. Ecco la contro-replica presente nel documento redatto dopo la conferenza dei capigruppo. Dapprima si ricorda che il Consorzio Asi, nel luglio 2021, aveva spiegato che il deposito Edison non potesse essere realizzato ai sensi di legge a una distanza inferiore a 30 metri dalle rotaie già esistenti sulla banchina. Il Ministero, come anticipato, aveva spiegato che era possibile, in quanto si trattava di "binario di manovra". Nella risposta al Ministero viene spiegato - per concludere - che una valutazione simile, al di là del tipo di binario, spetta alle Direzioni compartimentali infrastruttura di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). Adesso toccherà di nuovo al ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica rispondere a queste osservazioni.