Stanziati 150mila euro per il parco dell’ex Collegio Tommaseo

BRINDISI - La Giunta comunale ha approvato oggi, 30 dicembre, una delibera per l’utilizzo di una parte del fondo di riserva per: completamento e sistemazione del parco dell’ex Collegio Tommaseo, pulizia e sistemazione dell’ex caserma Ederle, efficientamento dei corpi illuminanti a led della pubblica illuminazione.

In particolare, per l’ex Tommaseo sono stati stanziati 150mila euro per la messa in sicurezza dell’area verde. E' stata verificata l’oggettiva necessità di un radicale e tempestivo intervento finalizzato al controllo della vegetazione arbustiva che per molti tratti invade la corsia stradale e della vegetazione arborea con interventi di contenimento del rischio arboreo al fine di rimuovere lo stato di rischio e il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. I lavori saranno eseguiti da Multiservizi.

Per l’ex caserma Ederle saranno utilizzati 50mila euro per la messa in sicurezza e la sistemazione di varchi di accesso all’area di via Castello con l’inserimento di alcuni giochi per bambini. Anche questi lavori saranno eseguiti da Multiservizi.

Infine, con 17mila euro, è prevista la sostituzione di alcuni corpi illuminanti a led per la pubblica illuminazione. L’amministrazione sta valutando la possibilità di utilizzare questi primi 64 corpi illuminanti per migliorare la visibilità di piazza Cairoli.