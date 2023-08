Il Pd: "Caso Edison, convocare vertici società in conferenza capigruppo"

BRINDISI - E' una settimana di Ferragosto tutt'altro che sonnacchiosa e placida per la politica brindisina: il caso del deposito Gnl nel porto, con relativa torcia di 45 metri, continua a tenere banco. La prossima settimana si dovrebbe tenere un incontro, convocato dall'Autorità di sistema del mare Adriatico meridionale, con i vertici Edison. Al Partito Democratico questo non basta e invoca la presenza dei vertici della società in una conferenza dei capigruppo. Intanto, proseguono le adesioni alla manifestazione del 24 agosto indetta da Cgil e associazioni: anche la lista Fusco Sindaco sarà della partita. Dalla maggioranza, inoltre, la Casa dei moderati spiega che "se il progetto è variato possono e devono variare le autorizzazioni, se presenti, della Regione e dell'Autorità portuale". C'è da dire che in molti la perplessità è scaturita non dal progetto generale, ma dalla presenza della torcia. L'ex sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, ricorda però che già nel luglio 2021 il suo "no" all'impianto Gnl era motivato, tra l'altro, dalla presenza prevista di una torcia. Non a caso l'ex primo cittadino parla di "caduti dal pero".

"Si convochi Edison in conferenza capigruppo"

Nella serata di ieri (mercoledì 16 agosto), poco dopo la notizia di un incontro tra Adspmam ed Edisono previsto per i prossimi giorni, il capogruppo del Pd brindisino in Consiglio comunale, Francesco Cannalire, ha diramato una nota: "Urge immediata chiarezza e per questo ribadiamo al presidente del Consiglio comunale di Brindisi la necessità di una conferenza dei capigruppo, prevedendo altresì la partecipazione dei vertici di Edison. Le modifiche progettuali previste sono sostanziali e in generale potrebbero risultare fondamentali alla completa revisione dell'investimento a partire proprio dalla localizzazione che non ha mai convinto. Per questo, data l'importanza del confronto, è necessario che sia qualificato con la partecipazione dei massimi rappresentanti della società per evitare, come già successo in passato, di rimandare in maniera strumentale il confronto e le soluzioni".

Ancora distinguo nella maggioranza

L'Amministrazione Marchionna potrebbe trovarsi in difficoltà nei confronti del progetto. Non sono contrari a prescindere, in maggioranza. Ma il 15 agosto il deputato brindisino Mauro D'Attis (Forza Italia), "sponsor" dell'attuale primo cittadino, ha spiegato che occorre "chiarire il motivo per cui lo stesso progetto è stato modificato, quantomeno in riferimento alla realizzazione di una torcia in verticale (inizialmente non prevista)". Come si vedrà a breve, Rossi non è dello stesso avviso quando si parla della torcia non prevista. Ieri si è registrata la presa di posizione della Casa dei moderati, che appoggia Marchionna. Puntano il dito su un altro aspetto del futuro impianto: "Qualcuno, mischiando le carte in tavola, vuole giocare con i brindisini chiamandoli a raccolta su un insediamento che non aveva criticità ambientali, nel vecchio progetto, ma bensì mancanza di chiarezza sulle ricadute occupazionali e sull'indotto derivante nella messa in esercizio dell'impianto".

"La torcia? Era prevista da tempo"

Insomma, la presenza della torcia ha dato la sveglia a tutta la politica locale. Ma, come già anticipato, il punto non può essere questo e il "timing" lascia perplessi, almeno ascoltando la voce dell'ex primo cittadino brindisino Riccardo Rossi, che ora siede tra le file dell'opposizione in Consiglio comunale. Rossi ricorda ai "caduti dal pero di questi giorni" (parole sue) che della torcia si sapeva da tempo. Lui, da sempre critico con l'impianto Edison, con la sua Amministrazione aveva presentato un ricorso davanti al Tar di Lecce (dichiaratosi poi incompetente per ragioni territoriali). L'Amministrazione Marchionna, ha rinunciato poi al ricorso successivo davanti al Tar del Lazio. Tornando a Rossi, l'ex sindaco cita articoli stampa risalenti al febbraio 2022 in cui si parlava chiaramente della presenza della torcia, divenuta oggi "della discordia". Tornando ancora indietro nel tempo, Rossi tira fuori un suo post Facebook in cui parlava del futuro impianto Edison, rimarcando la presenza della torcia. Per questi motivi, l'ex primo cittadino parla di "una sceneggiata degna di Totò e Peppino".

Continuano le adesioni alla manifestazione

Il 14 agosto scorso, alle email dei giornali brindisini giunge una nota con la quale viene annunciata una manifestazione, per il 24 agosto, a Brindisi, sotto la sede dell'Autorità Portuale. La nota porta le firme di Cgil Brindisi, Legambiente, Italia Nostra, Wwf, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, Medicina Democratica, Salute Pubblica, Anpi, Arci, Emergency - Gruppo Prov. di Brindisi, Nac, No Tap/Snam. "E' evidente che non è solo una questione paesaggistica, ma anche una questione di sicurezza, di economia legata alla logistica e di portualità che risulterebbe danneggiata, ambientale perché non si può continuare a tartassare questa città", si legge. Anche la lista Fusco Sindaco, con un comunicato del consigliere Diego Rachiero, ha scelto di aderire, parlando di "un progetto che oltre alle evidenti implicazioni paesaggistiche, avrà una nefasta incidenza sullo sviluppo della logistica portuale e rappresenterà un enorme rischio per salute e sicurezza dei cittadini".