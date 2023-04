Il Pd fuori dalla Giunta Rossi: le dimissioni di vicesindaco e assessori

BRINDISI - Il Partito Democratico di Brindisi è ufficialmente fuori dall'Amministrazione Rossi a Brindisi, a un mese e mezzo dalle elezioni amministrative che vedranno proprio il Pd, insieme a Cinque Stelle e ad altre liste, opporsi alla coalizione che sostiene l'attuale primo cittadino. Il Pd appoggia la candidatura di Roberto Fusco, infatti. Questa mattina, lunedì 3 aprile, la delegazione in giunta del Partito Democratico composta dal vicesindaco Elena Tiziana Brigante, dagli assessori Isabella Lettori e Oreste Pinto, accompagnati dal segretario cittadino Francesco Cannalire, ha incontrato il sindaco Riccardo Rossi per rassegnare le dimissioni.

Si legge in un comunicato diramato dal Pd brindisino: "La decisione è ritenuta opportuna e doverosa, dal punto di vista politico, alla luce della scelta di competere, per il prossimo rinnovo del Consiglio comunale, in due diverse coalizioni con candidati sindaci differenti. Il lavoro innegabile fin qui svolto ha visto il Partito Democratico e i propri rappresentanti in giunta e in Consiglio comunale leali e attivi protagonisti dei numerosi progetti e programmi posti in essere in questi complessi 5 anni di amministrazione. Una pianificazione a 360 gradi che porterà ad un profondo cambiamento di Brindisi".

Gli assessori Brigante, Pinto e Lettori hanno dichiarato: “Siamo consapevoli che questi anni hanno rappresentato una grande opportunità per Brindisi. I prossimi saranno però fondamentali per valorizzare e portare a termine tutto il lavoro fatto. Siamo orgogliosi di aver contribuito in maniera determinante a disegnare il futuro della nostra città. L’esperienza raggiunta in questi anni di buon governo da parte dei rappresentanti del Partito Democratico rappresenta la migliore garanzia anche per rilanciare il confronto consapevole e quindi migliorare l’azione politica amministrativa tesa ad un’ampia partecipazione per lo sviluppo del territorio”.