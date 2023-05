BRINDISI - Mercoledì 10 maggio 2023, alle ore 19, presso la sala Brindisi Capitale del Grande Albergo Internazionale ed indiretta streaming sul profilo facebook “The International Propeller Club – Port of Brindisi and Salento", si svolgerà un incontro con i candidati sindaco (il sindaco uscente Riccardo Rossi, Giuseppe Marchionna, Roberto Fusco e Pasquale Luperti) alle elezioni amministrative 2023 del Comune di Brindisi dal titolo: "Brindisi e il Suo porto - Sfide e prospettive”.

L’iniziativa, organizzata dall’International Propeller Club port of Brindisi and Salento, mira a rappresentare un significativo momento di approfondimento e confronto sulle importanti, immediate e complesse azioni che necessitano per lo sviluppo ed il rilancio del porto di Brindisi, dal quale far emergere le linee guida di sviluppo per l’immediato futuro.

Le peculiari condizioni geografiche del porto di Brindisi, con particolare riferimento alla posizione strategica nel Mediterraneo, confermano quella costante trasformazione della naturale vocazione portuale di una terra che è da sempre il crocevia commerciale di snodo e di apertura con l’entroterra e verso l’Oriente.

Tale contesto, particolarmente attrattivo per gli scambi, si propone come l’ideale terreno fertile dove poter centrare obiettivi del Pnrr per il potenziamento della competitività del sistema portuale nel suo complesso e far germogliare le nuove sfide della transizione energetica, digitale ed ecologica, potendo inserirsi e valorizzare la naturale dialettica interportuale che già traguarda le frontiere marittime nazionali, in un’ottica di competizione cooperativa tra il porto, le altre funzioni retro-portuali e la città.

Nell’alveo delle diverse possibilità di uno sviluppo portuale in chiave sostenibile, infatti, il contesto brindisino rappresenta un utile banco di prova, al netto di tutte le sue complessità e sovrapposizioni orografiche, urbanistiche, giuridiche, sociali ed economiche, delle nuove prospettive di mobilità sostenibile e di interoperabilità dei sistemi di trasporto e logistica, anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie in chiave “smart”.